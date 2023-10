Μεξικό: 43 νεκροί και 36 αγνοούμενοι από το χτύπημα του τυφώνα «Ότις»

Ο τυφώνας «Ότις», που προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές στο τουριστικό λιμάνι Ακαπούλκο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ άλλοι 36 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Κυριακή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ακόμη «προκαταρκτική» εκτίμηση, επεσήμανε η Έβελιν Σαλγάδο, η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η πληγείσα λουτρόπολη, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 39 νεκρούς, στην πλειονότητά τους από πνιγμό.

Welcome to Acapulco. This isn’t a battleground. This is a scene of catastrophic devastation. it remains overlooked, receiving minimal coverage. The lack of media coverage is baffling 😡💔#HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #Mexico pic.twitter.com/kOB5LR6aN5

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 28, 2023