Μεσόγειος: Θερμοκρασία – ρεκόρ στην επιφάνεια της θάλασσας – Τα στοιχεία του Copernicus

Τα νερά της Μεσογείου κατέγραψαν την Δευτέρα την υψηλότερη θερμοκρασία στα χρονικά, σύμφωνα με το μεγαλύτερο κέντρο θαλάσσιων ερευνών της Ισπανίας, εν μέσω του ακραίου καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρώπης και της βόρειας Αφρικής.

«Ένα νέο ρεκόρ για την περίοδο 1982-2023 καταρρίφθηκε όσον αφορά τη μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, με 28,71 βαθμούς Κελσίου», ανέφεραν ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών (ICM) της Βαρκελώνης, αφού ανέλυσαν δορυφορικά δεδομένα που έλαβαν από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

