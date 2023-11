Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ πλημμυρίζει τα τούνελ της Χαμάς με θαλασσινό νερό -ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ ξεκίνησε να γεμίζει με θαλασσινό νερό τα τούνελ της Χαμάς για να τα πλημμυρίσει όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να έχουν συνδέσει σωλήνες με την είσοδο των τούνελ της Χαμάς και να αδειάζουν μέσα σε αυτά γαλόνια θαλασσινού νερού.

The IDF began flooding the tunnels with seawater. pic.twitter.com/4KHiLBk85f

