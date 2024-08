Μέση Ανατολή: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα – Η νέα «συμβιβαστική» πρόταση των ΗΠΑ που δεν δέχθηκε η Χαμάς

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, με τις συζητήσεις να μεταφέρονται στο Κάιρο και να επικεντρώνονται σε μια νέα αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από τις μεσολαβήτριες χώρες ΗΠΑ, Αίγυπτο και Κατάρ. Παρά την προοπτική της επανέναρξης των συνομιλιών, η Χαμάς έχει απορρίψει τους νέους όρους που προτείνονται από το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις δύο στελεχών του παλαιστινιακού κινήματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι τρεις μεσολαβήτριες χώρες εκτίμησαν ότι οι δύο ημέρες συνομιλιών στη Ντόχα ήταν «εποικοδομητικές» και διεξήχθησαν σε «θετική ατμόσφαιρα».

Σήμερα, η Ουάσινγκτον υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, προκειμένου να «καλυφθούν τα κενά που απομένουν» με τρόπο που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή μιας συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Αυτή η αμερικανική πρόταση βασίζεται σε έναν οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου, και προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κυβερνήσεών μας πρόκειται να συναντηθούν στο Κάιρο πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν.

«Ο δρόμος έχει πλέον ανοίξει για ένα τέτοιο αποτέλεσμα προκειμένου να σωθούν ζωές, να ανακουφιστεί ο πληθυσμός της Γάζας και να μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις», τόνισαν οι τρεις χώρες.

Παρ’ όλα αυτά η Χαμάς φαίνεται να απορρίπτει τους νέους όρους. Οι «νέοι» ισραηλινοί όροι περιλαμβάνουν διατήρηση δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους του ισλαμιστικού κινήματος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν θα δεχθούμε τίποτα λιγότερο από μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, μια πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των εκτοπισμένων, μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων για κρατούμενους», πρόσθεσε.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν τη Δευτέρα προσθέτοντας ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός της Ντόχα θα επιστρέψει στο Ισραήλ απόψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το ERTnews, οι κύριες διαφορές παραμένουν στο θέμα της παραμονής των δυνάμεων των IDF στον άξονα της Φιλαδέλφειας, στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου και στον τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα μετακινηθεί προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

To τελευταίο αφορά τη διατήρηση του διαδρόμου Νέτζερ με τη δημιουργία του οποίου το Ισραήλ έκοψε τη Γάζα στα δύο προκειμένου να μην μπορούν οι της Χαμάς να κινούνται προς το Βορρά, όπως είχε γίνει μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου. Το Ισραήλ συζητά το διάδρομο Φιλαδέλφεια αλλά επιμένει στη διατήρηση του Νέτζερ.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας στο Κάιρο και μέχρι τότε θα συνεχίζονται οι επαφές των τεχνοκρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε σήμερα από τη Βηρυτό ότι η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι το «κλειδί» για να αποφευχθεί ένας «ολοκληρωτικός πόλεμος» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Αίγυπτος «κάνει τα πάντα για να φτάσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην άμεση κατάπαυση του πυρός, θα βάλει τέλος στους σκοτωμούς των αμάχων και θα οδηγήσει στην ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους», είπε ο Μπαντρ Αμπντελάτι μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, τον Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ. «Είναι το κλειδί για την αρχή (εξεύρεσης) μιας λύσης στην περιοχή» και για να μην οδηγηθεί η Μέση Ανατολή «σε ολοκληρωτικό πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο Αμπντελάτι τόνισε επίσης ότι το Κάιρο δεν θα διστάσει «να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να γλιτώσει τον Λίβανο από τη μάστιγα μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης». Εδώ και αρκετές ημέρες η Βηρυτός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας. Την Τετάρτη βρισκόταν στον Λίβανο ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Έιμος Χοχστάιν και χθες τον ακολούθησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ. Ο στόχος είναι να πέσει η ένταση μεταξύ του Ιράν και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ από τη μία και του Ισραήλ από την άλλη πλευρά.

Σε βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, μέλη της Χεζμπολάχ φαίνονται να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Επίσης, φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή «Imad 4», σε προφανή αναφορά στο διοικητή της Χεζμπολάχ Ιμάντ Μουγνίγε που σκοτώθηκε στην Δαμασκό το 2008 σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Με τον τίτλο «Τα Βουνά μας είναι τα οπλοστάσιά μας», το βίντεο δείχνει μία καταπακτή που ανοίγει για να βγει ένα εκτοξευτής πυραύλων που στοχεύει στον ουρανό.

If you think Hamas has tunnels, you haven’t seen Hezbollah’s!

“Imad 4 tunnel”, released today. pic.twitter.com/sWSxPQCrMj

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) August 16, 2024