Μερικά από τα Tiny Desk Concerts του 2021

Τα Tiny Desk Concerts είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2008 και που αποτελείται από μία σειρά από βίντεο που είναι μαγνητοσκοπημένα μικρά κονσέρτα σε έναν καθημερινό οικιακό χώρο.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Δημιουργήθηκε από το “NPR Music” που είναι ένα project του National Public Radio (NPR), ενός ημικρατικού αμερικάνικου ραδιοσταθμού με έδρα την Washington, D.C.

Πολλοί καλλιτέχνες παρελαύνουν από αυτά τα μικρά κονσέρτα, γνωστοί, άγνωστοι, παλαιάς κοπής, νέοι, συνήθως με αξιόλογο ρεπερτόριο. Διαλέξαμε μερικά από τα πιο σημαντικά της φετινής χρονιάς.

Η Merry Clayton είναι μία σπουδαία τραγουδίστρια, από τις πιο σημαντικές που κάνανε φωνητικά σε ροκ συγκροτήματα. Να σημειωθεί ότι είναι αυτή που έκανε φωνητικά στο “Gimme Shelter” των Rolling Stones, στο “Sweet Home Alabama” των Lynyrd Skynyrd και στο άλμπουμ “Tapestry” της Carole King. Το 1988 είχε κάνει επιτυχία με το τραγούδι “Yes”. Το σετ του Sir Tom Jones περιέχει 3 τραγούδια, τα “One More Cup of Coffee”, “There’s No Hole In My Head” και “I’m Getting Old”.

Η Demi Lovato είναι τραγουδίστρια, συνθέτις και ηθοποιός από το Νέο Μεξικό, γεννημένη το 1992. Εχει ήδη μιά αξιόλογη καριέρα από το 2002 και συνεχίζει.

Ο μεγάλος Sting στο δικό του μικρό κονσέρτο ερμηνεύει τρία κομμάτια, τα “Englishman/African in New York”, “If I Ever Lose My Faith in You” και “Sister Moon”.

Ο πολύ αγαπητός στη νεολαία Justin Bieber.

Η ακούραστη Miley Cyrus που είναι σε όλα μέσα.