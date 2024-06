Μέκκα: Εκατοντάδες νεκροί από τον καύσωνα στο ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα – Ξεπέρασε τους 49 βαθμούς η θερμοκρασία

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες έχουν νοσηλευτεί και νοσηλεύονται για θερμοπληξία στο ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα Χατζ, στη Μέκκα, όπου όμως οι θερμοκρασίες κυμαίνονται σε ακραία επίπεδα, φτάνοντας έως και 49 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 900.

Περίπου 165 Ινδονήσιοι είναι μεταξύ των νεκρών, μετέδωσε το CNN Indonesia, επικαλούμενο το Γραφείο Διαχείρισης του Χατζ, και του Γενικού Προξενείου της χώρας στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, τουλάχιστον 41 Ιορδανοί, 35 Τυνήσιοι και 11 Ιρανοί έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τις αρχές κάθε χώρας.

Ακόμη 22 Ιορδανοί αγνοούνται και 26 Ιρανοί έχουν νοσηλευτεί, ανακοίνωσε την Τετάρτη η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ορισμένοι από τους Ιρανούς πέθαναν λόγω θερμοπληξίας, ενώ άλλοι είχαν υποκείμενες παθήσεις, ανέφερε η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα στοιχεία. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις γνωρίζουν μόνο τους προσκυνητές που έχουν εγγραφεί και έχουν ταξιδέψει στη Μέκκα στο πλαίσιο της ποσόστωσης της χώρας τους – υπάρχουν φόβοι για περισσότερους θανάτους μεταξύ των μη εγγεγραμμένων προσκυνητών.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί για θερμοπληξία. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημοσιεύσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αγνοούνται.

Περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν στο φετινό Χατζ, μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τη Γενική Στατιστική Αρχή της Σαουδικής Αραβίας.

Ενώ οι θάνατοι μεταξύ των προσκυνητών δεν είναι ασυνήθιστοι (πέρυσι υπήρξαν περισσότεροι από 200), η φετινή συγκέντρωση πραγματοποιείται εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Η εποχή του Χατζ αλλάζει κάθε χρόνο σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο και φέτος έπεσε τον Ιούνιο, έναν από τους πιο ζεστούς μήνες στο βασίλειο.

Τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία συνέστησε στους προσκυνητές να μην εκτελούν το τελετουργικό του “λιθοβολισμού του διαβόλου” μεταξύ συγκεκριμένων ωρών, αφού οι θερμοκρασίες έφτασαν στους ακραίους 49 βαθμούς Κελσίου.

Οι αξιωματούχοι του Χατζ ζήτησαν από τους προσκυνητές να έχουν μαζί τους ομπρέλες και να παραμένουν ενυδατωμένοι εν μέσω των δύσκολων συνθηκών, ενώ ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτύξει πάνω από 1.600 άτομα προσωπικό με ιατρικές μονάδες ειδικά για τη θερμοπληξία και 30 ομάδες ταχείας αντίδρασης. Άλλοι 5.000 εθελοντές υγείας και πρώτων βοηθειών συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Το προσκύνημα στο Χατζ είναι ένας από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ, ο οποίος απαιτεί από κάθε μουσουλμάνο που είναι σωματικά και οικονομικά σε θέση, να κάνει το ταξίδι στην ιερή πόλη της Μέκκας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.

Το προσκύνημα περιλαμβάνει πολυάριθμες λεπτομερείς τελετουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης ενός ειδικού ενδύματος που συμβολίζει την ανθρώπινη ισότητα και ενότητα ενώπιον του Θεού, μια κυκλική, αριστερόστροφη πομπή γύρω από το κτίριο της Κάαμπα σε σχήμα κύβου και τον συμβολικό λιθοβολισμό του κακού.

The face of the dead man shown in the picture was not covered during the Janaza at the Masjid a-Haram. What is the reason?

Whether he is performing Hajj or Umrah, whoever dies in the state of Ihram, his face is not covered. pic.twitter.com/xHALwoqNNU

— Life in Saudi Arabia (@LifeSaudiArabia) June 20, 2024