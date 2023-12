Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Αυτή είναι η χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2023 – «Πού είναι τα παιδιά;»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έδωσαν στην δημοσιότητα την οικογενειακή Χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για φέτος και εύχονται σε όλους «καλές γιορτές».

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ χρησιμοποίησαν μια φωτογραφία στην οποία χειροκροτούν κατά την διάρκεια των Αγώνων Invicitus, που έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Στην κάρτα ευχαριστούν τους θαυμαστές τους για «όλη την υποστήριξη το 2023».

Η κυκλοφορία της περίεργης κάρτας έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Πρίγκιπας Χάρι κέρδισε 140.000 λίρες από την Mirror, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν θύμα πειρατείας.

Αίσθηση προκαλεί ότι από την οικογενειακή Χριστουγεννιάτικη κάρτα απουσιάζουν τα δύο παιδιά του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Archie, 4 ετών, και η πριγκίπισσα Lilibet, 2 ετών. Αντικρύζοντας την κάρτα, πολλοί χρήστες στα social αναρωτήθηκαν «Πού είναι τα παιδιά;».

Στη φωτογραφία του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ, η Δούκισσα του Σάσεξ φορά ένα σκούρο πράσινο φόρεμα, ενώ ο σύζυγός της φορούσε μαύρο κοστούμι χωρίς γραβάτα.

«Εκ μέρους του γραφείου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, της Archewell Productions και του Ιδρύματος Archewell, σας ευχόμαστε μια πολύ καλή εορταστική περίοδο. Ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη το 2023!» ανέφερε το μήνυμα στην κάρτα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παρουσίασαν την κάρτα τους μια εβδομάδα αφότου η Βασιλική Οικογένεια κυκλοφόρησε επίσημα τις δικές της χριστουγεννιάτικες κάρτες. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επέλεξαν μια φωτογραφία στέψης που τραβήχτηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για την εορταστική τους κάρτα, η οποία εστάλη σε φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

🎄 This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 9, 2023