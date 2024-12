Μαύρη Θάλασσα: Και τρίτο τάνκερ εξέπεμψε σήμα κινδύνου – Σοβαρή η ρύπανση των ακτών από το δεξαμενόπλοιο που κόπηκε στα δύο

Πολλοί τόνοι πετρελαίου έχουν ξεβραστεί κατά μήκος “δεκάδων χιλιομέτρων” της ρωσικής ακτής στην Μαύρη Θάλασσα, αφού δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε καταιγίδα το Σαββατοκύριακο, δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος την Τρίτη, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κι ένα τρίτο πλοίο αντιμετωπίζει τώρα πρόβλημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι το τρίτο δεξαμενόπλοιο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, αλλά το κύτος του ήταν ακόμη άθικτο, δεν υπήρχε διαρροή πετρελαίου και το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο, Volgoneft 109, βρισκόταν με ασφάλεια κοντά στο λιμάνι Kavkaz στο στενό του Κερτς, το οποίο διέρχεται μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας.

Anapa may have to forget about being called a “resort city” for a long time.

The storm is bringing more and more petroleum products to Anapa’s beaches from tankers that sank in the Kerch Strait. The oil slick has already contaminated up to 35 km of coastline. Currently, the oil… pic.twitter.com/WUh5BNyieY

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 17, 2024