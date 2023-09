«Μαθήματα» Πούτιν σε μαθητές: «Η Ρωσία ήταν και είναι ανίκητη» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρωσία είναι «ανίκητη» όπως ήταν και κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντησή του με εφήβους με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Έχω καταλάβει γιατί κερδίσαμε τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο: είναι αδύνατο να νικηθεί ένας λαός με τέτοιο ψυχικό σθένος. Ήμασταν απολύτως ανίκητοι και σήμερα είμαστε το ίδιο», είπε σε μαθητές, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Ο Πούτιν μιλούσε για τις επιστολές που αντάλλαζε ο πατέρας του, που πολεμούσε στο μέτωπο, με τον παππού του Ρώσου προέδρου.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους ανέφερε ότι είχε εντυπωσιαστεί από την αποφασιστικότητα του παππού του, ο οποίος, έχοντας μόλις χάσει τη σύζυγό του που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδωσε εντολή στον γιο του: «Νικήστε αυτά τα καθάρματα!».

«Και σήμερα, οικογένειες σαν κι αυτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία» του πληθυσμού, είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάνει συχνά παραλληλισμούς μεταξύ του πολέμου κατά της ναζιστικής Γερμανίας και της εισβολής στην Ουκρανία.

Η συνάντησή του με τους μαθητές έγινε με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά και την έναρξη των «Συζητήσεων Σημασίας», μαθημάτων πατριωτικής εκπαίδευσης που εισήχθησαν στο σχολικό πρόγραμμα λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

On the “Day of Knowledge”, which marks the start of the new academic year in Russia, child kidnapper, Putin held an open lesson, headlined ‘Talking on What Matters.’

In “the open class” 30 gifted schoolchildren were present.

“Russia was and is absolutely invincible, it is… pic.twitter.com/teWsH1MfxR

— Yasmina (@yasminalombaert) September 1, 2023