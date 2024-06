Μακρόν: Κάλεσε τους Γάλλους σε συσπείρωση εναντίον των άκρων – Επίθεση σε Λεπέν και Μελανσόν

Επίθεση στα κόμματα των άκρων εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατηγορώντας τα για την πόλωση που προκάλεσαν στην χώρα και ζήτησε να δημιουργηθεί ένα προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο εναντίον των άκρων, με καθαρές θέσεις τόσο σε σχέση με την λειτουργία της δημοκρατίας, όσο και σε σχέση με την Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι ακριβώς αυτή η πόλωση που δημιουργήθηκε στην πολιτική ζωή της χώρας, μετά τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές του 2022, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είναι ο λόγος για τον οποίον προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Ο Μακρόν, επιτέθηκε στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, αλλά και στην Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λέγοντας πως με τη στάση τους δημιούργησαν ένα «επικίνδυνο για την Γαλλία μπλοκάρισμα» σε ό,τι αφορά την διακυβέρνησή της. Ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες, με την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, είπε και εξήγησε ότι έτσι θα καταστεί σαφές ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την ευημερία της παράταξής τους και ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την ευημερία της Γαλλίας.

Για το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι κινείται εκτός του δημοκρατικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι είναι επικίνδυνο για την γαλλική οικονομία – αφού με τις προτάσεις του θα οδηγήσει, όπως είπε, τη χώρα στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό – και ότι στα θέματα της διεθνούς πολιτικής, κυρίως σε σχέση με το Ουκρανικό, θα οδηγήσει τη Γαλλία σε διεθνή απομόνωση.

Επίσης κατηγόρησε ευθέως τον πρόεδρο του γκολικού κόμματος των Ρεπουμπλικάνων Ερίκ Κιοτί για την χθεσινή απόφασή του να συνταχθεί με το κόμμα της Λεπέν, επισημαίνοντας ότι «έκανε συμφωνία με τον διάβολο» παρά την αντίθετη άποψη όλων των γερουσιαστών του κόμματος και των περισσότερων βουλευτών του.

Σημείωσε δε ότι με την πολιτική του επιλογή «γύρισε την πλάτη στην πολιτική κληρονομιά του Ντε Γκολ, του Σιράκ, και του Σαρκοζί», ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό, οι θέσεις που υποστήριξε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ήταν σε απόλυτη αντίθεση με τις θέσεις της ακροδεξιάς.

Ο Μακρόν στηλίτευσε την απόφαση των κομμάτων της δημοκρατικής αριστεράς να έρθουν, όπως είπε, σε συμφωνία με την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν, την οποία κατηγόρησε για αντισημιτισμό και αντικοινοβουλευτισμό.

Ο ίδιος υπογράμμισε και την διάσταση απόψεων που υπάρχει μεταξύ των αριστερών κομμάτων στα θέματα της ενέργειας, αλλά και γενικότερα της οικονομίας. Επισήμανε ακόμη ότι τα κόμματα της Αριστεράς, με τις διαφορές που έχουν, είναι αδύνατον να καταλήξουν σε ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα.

Κατόπιν όλων αυτών ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα προοδευτικό, δημοκρατικό μέτωπο, με καθαρές θέσεις τόσο σε σχέση με την λειτουργία της δημοκρατίας, όσο και σε σχέση με την Ευρώπη.

Σε αυτό το μέτωπο μπορούν να ενταχθούν οι σοσιαλδημοκράτες, οι οικολόγοι, οι χριστιανοδημοκράτες, οι γκολικοί και γενικότερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις που «δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον εξτρεμιστικό πυρετό».

Αναφερόμενος στο εγχείρημα δημιουργίας ενός Λαϊκού Μετώπου από τα κόμματα της Αριστεράς ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι «αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να επιστρέψει στον τάφο του, αυτός είναι ο Λεόν Μπλουμ», ο επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου που κυβέρνησε τη Γαλλία κατά τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου.



Ανέφερε επίσης ότι αυτό που σήμερα ονομάζεται Λαϊκό Μέτωπο είναι μία συνεργασία που θα επιτρέψει στο κόμμα του Μελανσόν να διεκδικήσει περίπου τριακόσιες έδρες στη νέα Εθνοσυνέλευση.

Καταλήγοντας ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι πολλά προβλήματα σε σχέση με την διακυβέρνηση της Γαλλίας παραμένουν ανεπίλυτα και ότι γι’ αυτό πολλές φορές οι Γάλλοι είναι οργισμένοι, ενώ τόνισε ότι εφεξής θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης ο οποίος θα χαρακτηρίζεται «από ηρεμία, σεβασμό και αξιοπρέπεια στην υπηρεσία του γαλλικού λαού».

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε σε συσπείρωση όλους όσοι λένε “όχι στα άκρα”, σημειώνοντας ότι η ακροδεξιά, χαρακτηρίζεται από “αμφισημία” απέναντι στη Ρωσία και ότι θέλει την έξοδο από το ΝΑΤΟ.

“Εύχομαι πως θα συσπειρωθούν, όταν έρθει η στιγμή, πριν ή μετά (τις εκλογές), οι γυναίκες και οι άνδρες καλής θέλησης θα πουν μαζί όχι στα άκρα”, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, αναθέτοντας στην προεδρική πλειοψηφία να ξεκινήσει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, γυρίζοντας την πλάτη στην ακροδεξιά, που πρεσβεύει “τον αποκλεισμό”, και στην άκρα αριστερά την οποία κατηγορεί “για αντισημιτισμό” και “αντικοινοβουλευτισμό”.

Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και η ανακοίνωση διεξαγωγής πρόωρων εκλογών ήταν η μόνη δυνατή απάντηση στην ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου, είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

“Η επιστροφή στον κυρίαρχο λαό είναι, κατά τη γνώμη μου, η μοναδική δημοκρατική απόφαση σε αυτό το πλαίσιο”, σημείωσε και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, αν το στρατόπεδό του δεν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές.

