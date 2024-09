Μακελειό στην Τζόρτζια: Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δράστη

Δύο φωτογραφίες του 14χρονου δράστη της φονικής επίθεσης στο σχολείο Apalachee στην Τζόρτζια, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (5/9), μία ημέρα μετά το μακελειό. Οι εικόνες, που δείχνουν τον νεαρό δράστη από το μπροστινό και το πλάγιο προφίλ, κυκλοφόρησαν από το γραφείο του σερίφη, όπως ανέφερε το SkyNews.

Οι αρχές γνωστοποίησαν το όνομα του δράστη, Κολτ Γκρέι, ηλικίας 14 ετών, κάτοικο Γουίντερ. Ο Γκρέι, μαθητής του ίδιου σχολείου, σκότωσε δύο καθηγητές μαθηματικών, τον Richard Aspinwall και την Christina Irimie, καθώς και τους 14χρονους μαθητές Mason Schermerhorn και Christian Angulo. Παράλληλα, το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας.

This is Colt Gray. The 14-year-old suspect who opened fire in the Georgia school and took the lives of four people. pic.twitter.com/Yqt2RsTocl

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 5, 2024