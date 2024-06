Μακελειό στην Ρωσία: Η στιγμή που τρομοκράτες καταλαμβάνουν περιπολικό και ανοίγουν πυρ – Καρέ – καρέ η επίθεση

Βίντεο που κόβει την ανάσα από το μακελειό στο Νταγκεστάν του Καυκάσου, στην Ρωσία βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό φαίνονται μαυροφορεμένοι άνδρες να πυροβολούν αδιακρίτως, ενώ πολλά περιπολικά έχουν σπεύσει στο σημείο.

Οι τρομοκράτες φαίνεται να έχουν καταλάβει ένα περιπολικό και κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε με τους αστυνομικούς που ήταν σε αυτό. Δύο από τους ενόπλους ανοίγουν πυρ, την ώρα που ένας μαυροφορεμένος άνδρας ψάχνει το περιπολικό.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις σε μία συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν στον Καύκασο.

Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει σημαντικά, καθώς πολλοί είναι οι πολίτες που έπεσαν νεκροί. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους καθώς και ένας ορθόδοξος ιερέας 66 ετών.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ:

🇷🇺 The terrorists in Dagestan were caught on video.

CIA and MI6 are very busy today. pic.twitter.com/lvZ9kqnfSW

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 23, 2024