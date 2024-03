Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο ντοκουμέντο με την ανάκριση συλληφθέντα – «Μου έταξαν λεφτά για να σκοτώσω»

Πάγωσε ο πλανήτης με το μακελειό σε συναυλιακό χώρο της Μόσχας, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία στο Μπατακλάν της Γαλλίας. Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά, από την τρομοκρατική επίθεση , λίγο πριν από την έναρξη συναυλίας.

O Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB ότι 11 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση χθες, Παρασκευή, σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα , μεταξύ των οποίων βρίσκονται 4 που εμπλέκονται άμεσα στο μακελειό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Την ευθύνη ανέλαβε η ISIS.

Το Κρεμλίνο είπε ότι ο επικεφαλής της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ ανέφερε στον πρόεδρο Πούτιν ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται «τέσσερις τρομοκράτες» και ότι η υπηρεσία του εργάζεται για να ταυτοποιήσει τους συνεργούς τους.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος βουλευτής Αλεξάντερ Κίνσταϊν δήλωσε πως οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα μάρκας Renault, το οποίο εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του Μπριάνσκ, σε απόσταση περίπου 340 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας χθες το βράδυ, με τους οδηγούς να αψηφούν τις οδηγίες να σταματήσουν.

Είπε πως δύο άτομα συνελήφθησαν έπειτα από μια καταδίωξη και άλλοι δύο διέφυγαν στο δάσος. Από τον απολογισμό του Κρεμλίνου, φαίνεται πως και αυτοί οι δύο συνελήφθησαν στη συνέχεια.

Presumably the first photos of the shot Renault Symbol, which did not stop at the request of security forces in the area of the village of #Khatsun , #Karachevsky district, #Bryansk region

Σύμφωνα με τον Κίνσταϊν ένα περίστροφο, ένα περιοδικό για ένα πυροβόλο όπλο και διαβατήρια από το Τατζικιστάν βρέθηκαν στο όχημα.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι της τρομοκρατικής επίθεσης, είχαν “επαφές” στην Ουκρανία και σχεδίαζαν να διαφύγουν εκεί.

“Αφού διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση, οι εγκληματίες σχεδίαζαν να διασχίσουν τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα και είχαν κατάλληλες επαφές στην ουκρανική πλευρά”, αναφέρει η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η υπηρεσία ασφαλείας FSB έκανε γνωστό πως «και οι τέσσερις τρομοκράτες» συνελήφθησαν, ενώ κατευθύνονταν προς την ουκρανική μεθόριο και ότι είχαν επαφές στην Ουκρανία. Ανέφερε πως μεταφέρονται στη Μόσχα.

«Τώρα γνωρίζουμε σε ποια χώρα αυτοί οι αιμοδιψείς μπάσταρδοι σχεδίαζαν να κρυφτούν από το ανθρωποκυνηγητό, στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram.

«Αν βρεθεί ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής απάντηση στο πεδίο της μάχης», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δήλωση που έκανε σήμερα ο Ρώσος βουλευτής και στρατηγός εν αποστρατεία Αντρέι Καρταπόλοφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μικαίλο Ποντόλιακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως βίντεο στο οποίο φέρεται να απεικονίζεται ένας από τους συλληφθέντες για το μακελειό. Το συγκεκριμένο βίντεο το έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, το οποίο αναπαράγουν και τα υπόλοιπα μεγάλα ρωσικά δίκτυα.

Φέρεται να είπε ότι διέπραξε το έγκλημα «για λεφτά, κάπου 500.000 ρούβλια (5.000 ευρώ). Είπε ότι ήρθαν σε επαφή μαζί του μέσω του Τelegram και του παρείχαν όπλα».

Ο ύποπτος στο βίντεο με την ανάκριση διακρίνεται να απαντάει στη ρωσική γλώσσα με βαριά προφορά σε μια σειρά ερωτήσεων. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους μέσω του Telegram για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Ο άνδρας διακρίνεται να τρέμει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αρχικά διακρίνεται να είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα με τα χέρια του πίσω στην πλάτη και το πηγούνι του να ακουμπάει στην μπότα ενός ανθρώπου που φοράει στολή παραλλαγής. Αργότερα, είναι γονατισμένος.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

