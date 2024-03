Μακελειό στη Μόσχα: Κερί στη μνήμη των δεκάδων θυμάτων άναψε ο Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Στο δικαστήριο οδηγήθηκαν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες, που όπως υποστηρίζει η Ρωσία πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί. Άλλοι επτά παραμένουν υπό κράτηση.

Δεμένοι πισθάγκωνα και με τα κεφάλια κάτω οι φερόμενοι ως δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Μπανταρισμένοι με πρησμένα πρόσωπα και μαυρισμένα μάτια. Ο ένας μεταφέρεται με καροτσάκι χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τουλάχιστον δύο φέρονται να έχουν παραδεχθεί την ενοχή τους.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι κάποιοι στην Ουκρανία είχαν κάνει προετοιμασίες για να βοηθήσουν τους τρομοκράτες να περάσουν τα ρωσικά σύνορα. Το Κίεβο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Το δικαστήριο κατονόμασε τους υπόπτους ως Νταλερντζόν Μπαρότοβιτς Μιρζόγιεφ και Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα.

Βουνά από λουλούδια έξω από τον συναυλιακό χώρο Crocus Center. Από τα χαράματα κόσμος συρρέει για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα. Το βράδυ της Κυριακής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν άναψε ένα κερί στη μνήμη τους στην εκκλησία της κατοικίας του έξω από τη Μόσχα.

BREAKING: Russian President Vladimir Putin has paid tribute to the 137 people killed in the terrorist attack at a concert hall in Moscow

Latest: https://t.co/ymMMk7arU9

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/M19uzrjXF1

— Sky News (@SkyNews) March 24, 2024