Μακελειό στη Μόσχα: Φρικτά βασανιστήρια στους συλληφθέντες – Ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα, έκοψαν αυτί και του έδωσαν να το φάει

Με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων εμφανίστηκαν στο δικαστήριο της Μόσχας, οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες του μακελειού, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την πολύνεκρη αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε αίθουσα συναυλιών, όπου σκόρπισαν τον θάνατο.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εκτέλεσαν τουλάχιστον 137 ανθρώπους προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό σε όλο τον πλανήτη. Στο δικαστήριο της Μόσχας, εμφανίστηκαν με εμφανή σημάδια κακοποίησης, καθώς οι Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να συνέδεσαν με καλώδια μπαταρία 80V στα γεννητικά όργανα ενός εξ’ αυτών κι εξανάγκασαν έναν δεύτερο να φάει το αυτί του.

Σε σκληρές φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ένας από τους συλληφθέντες απεικονίζεται πεσμένος στο πάτωμα γυμναστηρίου με το παντελόνι κατεβασμένο στους αστραγάλους του και μια μπαταρία συνδεδεμένη με τα γεννητικά του όργανα.

Καλώδια διακρίνονται από ένα στρατιωτικό τηλέφωνο πεδίου ΤΑ-57, ικανό να εκφορτίζει έως και 80 βολτ, συνδεδεμένα με τα γεννητικά όργανα του συλληφθέντος, ο οποίος βγάζει αφρούς από το στόμα και διακρίνεται να σφίγγει τα δόντια του. Ένας άνδρας με στρατιωτική στολή, πατά το πόδι του υπόπτου, που ονομάζεται Σαμσιντίν Φαριντουνί. Η φωτογραφία φέρεται να αναρτήθηκε σε κανάλια στο Telegram που θεωρούνται φιλικά προς τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

#Russia is today glorying in torture of the “suspects” of the #CrocusCity terror attack.

Electrocution of the genitals is an FSB favourite. Doused in water to increase the impact.

The scum are so happy, they proudly release photos of the incident.#RussiaIsAFsscistState pic.twitter.com/qs1f564RrP

