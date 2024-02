Μακελειό στη Γάζα: Οι ισραηλινοί άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας – Πάνω από 100 νεκροί

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 700 τραυματίστηκαν στην Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με την Χαμάς.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ανώνυμα ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυμνάμεις άνοιξαν πυρ κατά εκατοντάδων ανθρώπων από την Πόλη της Γάζας που περίμεναν στον κυκλικό κόμβο Ναμπουλσί για τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, Ασράφ αλ Κούντρα είπε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν όσο περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις για «σφαγή» και εξήγησε ότι δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Ωστόσο ανέφερε ότι οι γιατροί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των τραυματιών και της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους.

Dozens of Gazans said killed in stampede for aid; IDF opens fire, blamed for deaths https://t.co/DIjRpHPtLn

