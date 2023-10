Μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Διπλωματικός μαραθώνιος για τους αμάχους της Γάζας

Με το βλέμμα στραμμένο στις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, όπως και στην χερσαία επίθεση που αναμένεται από το Ισραήλ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί αύριο Τετάρτη (18/10) το Ισραήλ, καθώς προετοιμάζεται να κλιμακώσει την επίθεση κατά της Χαμάς που έχει πυροδοτήσει μία ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και έχει εγείρει φόβους για μία ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι το καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας μετά τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα θα είναι «παγκόσμιο ζήτημα» για διεθνή συζήτηση.

«Έχουμε όλα τα πιθανά σενάρια κατάληξης», δήλωσε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν το Ισραήλ θα καταλάβει πλήρως το έδαφος αυτό.

«Το υπουργικό συμβούλιο συζητά επίσης πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό … αυτό είναι επίσης παγκόσμιο ζήτημα, πώς θα είναι η κατάσταση στην περιοχή αυτή», δήλωσε.

Η κατάσταση είναι απελπιστική και τα στοιχεία αναφέρουν 2.800 νεκρούς στη Γάζα και 11.000 τραυματίες, εκ των οποίων οι μισοί είναι γυναίκες και παιδιά. Tους 71 έφτασαν οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον της Χαν Γιούνις και της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, από τις οποίες επλήγησαν σπίτια, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο al Jazeera επικαλούμενο αξιωματούχους του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν σε τρεις περιοχές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας: τη Χαν Γιούνις, τη Ράφα και τη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πολλοί από τους νεκρούς είναι οικογένειες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, μετά την εντολή που εξέδωσε το Ισραήλ για εκκένωση, και είχαν καταφύγει πιο νότια, μεταδίδει το al Jazeera. Σύμφωνα με πηγές, άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι είναι πιθανή «προληπτική ενέργεια» εναντίον του Ισραήλ τις προσεχείς ώρες τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες για ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

Η Χαμάς πάντως διαβεβαίωσε πως «δεν φοβάται» τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, του παραθαλάσσιου θύλακα υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εννοεί να εξαλείψει εντελώς. «Η απειλή (των δυνάμεων) της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) ότι θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση εναντίον του λαού μας δεν μας φοβίζει κι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ο Αμπού Ουμπέιντα, σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Παράληλλα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε «τέσσερις τρομοκράτες» που αποπειράθηκαν να διεισδύσουν στη χώρα από τον Λίβανο.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο στρατός επεσήμανε ότι τα μέλη του «εντόπισαν μια ομάδα τρομοκρατών που αποπειράθηκε να διεισδύσει μέσω του φράκτη ασφαλείας από τον Λίβανο και να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό», προσθέτοντας ότι «τέσσερις τρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Ωστόσο ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρίνισε πού ακριβώς σημειώθηκε το συμβάν.

Σχεδόν 500.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου άρχισαν οι επιθέσεις της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε δημοσιογράφους σήμερα.

«Περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί εκτοπίστηκαν» εντός συνόρων του Ισραήλ, είπε. «Εκκενώσαμε όλο το νότιο Ισραήλ όλες τις κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, κατόπιν οδηγιών της κυβέρνησης (…) Κάναμε το ίδιο στον βορρά όπου 20 κοινότητες κοντά στα σύνορα (σ.σ. με τον Λίβανο) εκκενώθηκαν», διευκρίνισε.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς το πρώτο βίντεο μίας 21χρονης που κρατείται όμηρος. Πρόκειται για την Μία Σεμ, η οποία βρισκόταν στο αιματοβαμμένο φεστιβάλ στο Ισραήλ, όπου σφαγιάστηκαν 260 άνθρωποι έπειτα από την εισβολή των τρομοκρατών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τουλάχιστον 199 είναι οι όμηροι από το Ισραήλ, στα χέρια της Χαμάς. Μέχρι χθες στις 17:00 το απόγευμα, η Χαμάς είχε εκτοξεύσει 6.753 ρουκέτες στο Ισραήλ, από την 7η Οκτωβρίου.

Στο βίντεο διαρκείας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε στο Telegram, η Μία εμφανίζεται να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ένα τραύμα στο χέρι, προτού πει στην κάμερα ότι βρίσκεται στη Γάζα και παρακαλά για την απελευθέρωσή της.

«Είμαι η Μία Σεμ, είμαι 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στην περιοχή Σντερότ. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και έκανα χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Με φροντίζουν και μου δίνουν φαρμακευτική αγωγή, όλα είναι καλά. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό».

Η οικογένεια της επιβεβαίωσε ότι είναι η ίδια και δήλωσε ευτυχισμένη που την ξαναβλέπουν, αναφέρει η Haaretz.

