Μάικλ ΝτεΛάνο: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός του «Ocean’s Eleven»

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Μάικλ ΝτεΛάνο (Michael DeLano) πέθανε σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα που περιλάμβανε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η σύζυγός του επί 28 χρόνια, Ζαν ΝτεΛάνο, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι ο άνδρας της πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 20 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο του Λας Βέγκας.

Michael DeLano, Actor in ‘Rhoda,’ ‘Commando’ and ‘Ocean’s Eleven,’ Dies at 84 https://t.co/uzae6GwrTQ — The Hollywood Reporter (@THR) November 25, 2025



Ο ΝτεΛάνο κατοικούσε στο Λας Βέγκας από το 1992 και μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν στο Dispensary Lounge.

Στην κινηματογραφική σειρά ταινίων «Ocean’s Eleven» (2001) και στην συνέχεια «Ocean’s Twelve» (2004) υποδύθηκε τον διευθυντή καζίνο.

The actor was best known for appearing in Ocean’s Eleven and its sequel. #DailyExpress https://t.co/d2DI6wUuUo pic.twitter.com/oJJ4QcBxTJ — Daily Express (@Daily_Express) November 26, 2025



Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1940 με το πραγματικό όνομα Michael Ace Del Fatti, ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής έπειτα από τη θητεία του ως αλεξιπτωτιστής στον αμερικανικό στρατό.

Υπέγραψε με την Swan Records το 1960 και ηχογράφησε μια σειρά τραγουδιών με το όνομα Key Larson. Αργότερα υιοθέτησε το καλλιτεχνικό επίθετο DeLano, εμπνευσμένος από μια νεον επιγραφή ξενοδοχείου, όπως ανέφερε η σύζυγός του.

Ξεκίνησε την υποκριτική το 1970 με θεατρικούς ρόλους σε έργα όπως το «Hair», ενώ τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα περιλάμβαναν την ταινία «Catlow» (1971).

Το 1974 υποδύθηκε τον πυροσβέστη Σόνι Καπούτο σε όλα τα 13 επεισόδια της σειράς «Firehouse», αλλά ο πιο παραγωγικός του ρόλος στην τηλεόραση ήταν στη σειρά «Rhoda», όπου υποδύθηκε τον Τζόνι Βέντσουρ, έναν τραγουδιστή που εμφανίστηκε σε 11 επεισόδια.

Εμφανίστηκε επίσης σε επεισόδια των σειρών «The Rockford Files», «Wonder Woman», «Starsky & Hutch», «Charlie’s Angels», «Taxi», «The A-Team», «Cagney & Lacey» και «Hill Street Blues».

Επιπλέον, έπαιξε τον Λου Άτκινς στο «Supertrain», που προβλήθηκε για εννέα επεισόδια το 1979.