Μάικλ ΝτεΛάνο: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός του «Ocean’s Eleven»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μάικλ ΝτεΛάνο: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός του «Ocean’s Eleven»

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Μάικλ ΝτεΛάνο (Michael DeLano) πέθανε σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα που περιλάμβανε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η σύζυγός του επί 28 χρόνια, Ζαν ΝτεΛάνο, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι ο άνδρας της πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 20 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο του Λας Βέγκας.


Ο ΝτεΛάνο κατοικούσε στο Λας Βέγκας από το 1992 και μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν στο Dispensary Lounge.

Στην κινηματογραφική σειρά ταινίων «Ocean’s Eleven» (2001) και στην συνέχεια «Ocean’s Twelve» (2004) υποδύθηκε τον διευθυντή καζίνο.


Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1940 με το πραγματικό όνομα Michael Ace Del Fatti, ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής έπειτα από τη θητεία του ως αλεξιπτωτιστής στον αμερικανικό στρατό.

Υπέγραψε με την Swan Records το 1960 και ηχογράφησε μια σειρά τραγουδιών με το όνομα Key Larson. Αργότερα υιοθέτησε το καλλιτεχνικό επίθετο DeLano, εμπνευσμένος από μια νεον επιγραφή ξενοδοχείου, όπως ανέφερε η σύζυγός του.

Ξεκίνησε την υποκριτική το 1970 με θεατρικούς ρόλους σε έργα όπως το «Hair», ενώ τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα περιλάμβαναν την ταινία «Catlow» (1971).

Το 1974 υποδύθηκε τον πυροσβέστη Σόνι Καπούτο σε όλα τα 13 επεισόδια της σειράς «Firehouse», αλλά ο πιο παραγωγικός του ρόλος στην τηλεόραση ήταν στη σειρά «Rhoda», όπου υποδύθηκε τον Τζόνι Βέντσουρ, έναν τραγουδιστή που εμφανίστηκε σε 11 επεισόδια.

Εμφανίστηκε επίσης σε επεισόδια των σειρών «The Rockford Files», «Wonder Woman», «Starsky & Hutch», «Charlie’s Angels», «Taxi», «The A-Team», «Cagney & Lacey» και «Hill Street Blues».

Επιπλέον, έπαιξε τον Λου Άτκινς στο «Supertrain», που προβλήθηκε για εννέα επεισόδια το 1979.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός

Τι σημαίνει η φράση «διαίρει και βασίλευε» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:03 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χ...
13:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσημη...
12:16 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών – Παλεύουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες

Σε τραγωδία εξελίσσεται η φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, το Wang Fuk...
10:58 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»