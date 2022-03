Ουκρανία: Ξέσπασε σε λυγμούς η παρουσιάστρια του CNN – Το δράμα του πατέρα που έχασε γυναίκα και παιδιά στο Ίρπιν

Οι φωτογραφίες της μάνας με τα παιδιά της που σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Ίρπιν είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας σοκ και οργή για τον θάνατο αμάχων.

Ο πατέρας της οικογένειας Σεργκέι Περεμπίνις, μιλώντας στο CNN, εξήγησε πως κατάφερε να πάρει τα πτώματα της οικογένειάς του για να τα θάψει, αφότου οδήγησε για τρεις ημέρες.

Η δημοσιογράφος Έριν Μπέρνετ ρώτησε τον Ουκρανό πατέρα για την τελευταία συνομιλία που είχε με τη σύζυγό του Τατιάνα το βράδυ πριν από τη δολοφονία της. «Εκείνη την ημέρα ήταν ήδη χωρίς νερό, ρεύμα, αέριο και συζητούσαμε. Κατάφερα να της μιλήσω γύρω στις στις 10 το βράδυ και συζητούσαμε για πιθανή εκκένωση» είπε ο Σεργκέι Περεμπίνις.

«Την τελευταία στιγμή, το κομβόι με το οποίο σχεδίαζε να ταξιδέψει βομβαρδίστηκε και δέχθηκε πυρά από το ρωσικό στρατό. Τότε επιχείρησε να περάσει με τα πόδια τη γέφυρα, σκέφτηκε να φύγει με τα πόδια» διηγείται. Μιλώντας για την σύζυγό του, ο Σεργκέι είπε ότι ήταν 23 χρόνια παντρεμένοι. «Ήταν πολύ ευδιάθετος άνθρωπος, ήταν οικονομική διευθύντρια μεγάλης αμερικανικής εταιρείας» συνέχισε. «Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί ως οικογένεια. Αγαπούσαμε τις βόλτες με τα ποδήλατα, τον χειμώνα πηγαίναμε για σκι και της άρεσε πολύ να φυτεύει λουλούδια στο εξοχικό μας».

Η παρουσιάστρια θέλησε να ρωτήσει τον Ουκρανό πατέρα για τα παιδιά του με τη φωνή της αμέσως να “σπάει” και να ξέσπασε σε δάκρυα. Ο Σεργκέι Περεμπίνις συγκλόνισε περιγράφοντας ότι έμαθε για τους θανάτους της γυναίκας και των παιδιών του μέσω Google Maps και Twitter.

“Μετά είδα μια φωτογραφία στο Twitter και αναγνώρισα τα παιδιά μου. Αναγνώρισα τα πράγματα και τα ρούχα τους. Και τηλεφώνησα στους φίλους μου για να πω ότι τα παιδιά μου είναι νεκρά. Τα σώματά τους βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο» είπε με την παρουσιάστρια να ξεσπά σε λυγμούς.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” – Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy

— CNN (@CNN) March 17, 2022