Λουκασένκο: «Δεν είμαι ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη»

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απέρριψε σήμερα τον χαρακτηρισμό ότι είναι «ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης», λέγοντας ότι δεν είναι δικτάτορας, αλλά αν ήταν, δεν θα ήταν φυσικά ο τελευταίος. Ο 68χρονος Λουκασένκο, που κυβερνά την Λευκορωσία με σιδηρά πυγμή από το 1994 σε συνέντευξη του στο πρακτορείο Reuters to 2012 διασκέδαζε την κακή φήμη που είχε ως ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα από το Reuters, τι νομίζει για τον χαρακτηρισμό του και αν ανησυχεί για το τι θα συμβεί στην Λευκορωσία μετά το τέλος της δικής του διακυβέρνησης, ο Λουκασένκο είπε ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να ζητήσει συγνώμη για μια τέτοια ερώτηση.

«Όσον αφορά τον τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης, θα πρέπει σήμερα να μου ζητήσετε συγγνώμη», δήλωσε ο Λουκασένκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους που είχε μαζί τους στο τεράστιο Παλάτι της Ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας. «Δεν είμαι δικτάτορας και αν είμαι δικτάτορας, τότε δεν είμαι ο τελευταίος».

«Η εξουσία δεν δίνεται για να “κάθεσαι”», δήλωσε ο Λουκασένκο. «Δεν αποφασίζω εγώ αν είμαι στην εξουσία ή όχι… Ο λαός μου εμπιστεύτηκε αυτό το υψηλό αξίωμα».

Οι αντίπαλοι του Λουκασένκο , οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό λένε ότι έκανε νοθεία στις εκλογές και πως έχει παραδώσει την κυριαρχία της Λευκορωσίας στο πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο ο Λουκασένκο αποκαλεί «μεγαλύτερο αδερφό».

Ο Λουκασένκο και οι υποστηρικτές του αρνούνται ότι έκαναν νοθεία στις εκλογές και λένε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων τον υποστήριξαν για να καθοδηγήσει την Λευκορωσία μέσα στην αναταραχή των ετών που ακολούθησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν σήμερα λιγότεροι από 23.000 κρατούμενοι στην Λευκορωσία, πιο κάτω από τους 50.000 που υπήρχαν όταν ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 29 χρόνια.

«Δεν είμαι πιθανόν ένας πολύ αυστηρός δικτάτορας», δήλωσε .

