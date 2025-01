Λος Άντζελες: Κόλαση φωτιάς σε 4 μέτωπα, εντολή εκκένωσης για μεγάλη κοινότητα – Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα χειρότερα έρχονται

Τουλάχιστον τέσσερις απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων φωτιές καταστρέφουν τα πάντα στο Λος Άντζελες, καθώς είναι σε εξέλιξη σε όλη την κομητεία, ενώ για την μεγαλύτερη κοινότητα, το Pacific Palisades έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης που αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προειδοποίησε ότι οι συνθήκες των πυρκαγιών “αναμένεται να επιδεινωθούν” κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους στη γειτονιά ανάμεσα στο Μαλιμπού και τη Σάντα Μόνικα, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν μια μπουλντόζα για να μετακινήσουν τα οχήματα που συσσωρεύτηκαν καθώς οι άνθρωποι που εγκατέλειπαν τα πάντα για να γλιτώσουν εγκλωβίστηκαν στην κυκλοφορία και εκεί εγκατέλειψαν και τα αυτοκίνητά τους.

Με την κίνηση να επιβραδύνει τις εκκενώσεις και τις φλόγες να πηδούν από τον αυτοκινητόδρομο, κάποιοι σκέφτηκαν να καταφύγουν στην παραλία. Σε έναν οίκο ευγηρίας στην Πασαντίνα, οι εργαζόμενοι έτρεξαν να αδειάσουν το κτίριο από τους ηλικιωμένους ενοίκους, ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν μόλις ένα τετράγωνο μακριά.

Καθώς περισσότεροι από 1.400 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε τρεις πυρκαγιές που ενισχύονται από τον άνεμο, η κομητεία του Λος Άντζελες αντιμετωπίζει και τέταρτο μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας.

Η πυρκαγιά στο Woodley ξεκίνησε στις 6:15 π.μ. ώρα Ειρηνικού στη λεκάνη Sepulveda δυτικά του Van Nuys. Η Cal Fire παρακολουθεί επίσης τη φωτιά Tyler Fire, μια μικρή πυρκαγιά με θάμνους στην κομητεία Riverside, ανατολικά του Λος Άντζελες.

🚨 #BREAKING : Right now nearly 100 people in a senior center are being evacuated as they are rushed across the roadways due to the extreme fire making its way.⁰⁰📌 #Pasadena | #Californa ⁰⁰Watch heartbreaking and shocking footage being broadcast live as a new wildfire breaks… pic.twitter.com/tlZIwjWNV9

Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Palisades καίει περίπου πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό και έχει κάψει περισσότερα από 2.900 άκρα. Ένα άκρο ισοδυναμεί με 4 στρέμματα. Το Λος Άντζελες έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβέστες προειδοποίησαν ότι οι άνεμοι που μοιάζουν με “ανεμοστρόβιλο” περιπλέκουν τις μάχες τους.

Δύο άλλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην κομητεία του Λος Άντζελες: Η πυρκαγιά Hurst, έκτασης 500 άκρων, βόρεια του Σαν Φερνάντο, και η πυρκαγιά Eaton στην Altadena, η οποία αυξήθηκε σε 1.000 άκρα, μέσα σε λίγες ώρες. Περισσότερα από 200.000 σπίτια και κτίρια είναι χωρίς ρεύμα στην κομητεία.

Μία από τις αιτίες για την έξαρση των πυρκαγιών στη Νότια Καλιφόρνια είναι οι απίστευτα ξηρές συνθήκες κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εποχής των βροχών, η οποία συνήθως διαρκεί από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. Αλλά φέτος η βροχή δεν έχει ακόμη αρχίσει πραγματικά, με μόλις 0,01 εκατοστά βροχής να έχουν καταγραφεί στο Λος Άντζελες από την 1η Δεκεμβρίου. Στην πραγματικότητα, ήταν η πιο ξηρή έναρξη του υδρολογικού έτους του Λος Άντζελες, το οποίο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου, σε περισσότερα από 80 χρόνια καταγραφής των καιρικών συνθηκών.

Ο Ιανουάριος είναι συνήθως ο δεύτερος πιο βροχερός μήνας του έτους, πίσω μόνο από τον Φεβρουάριο, με μέσο όρο 3,29 ίντσες βροχής στο κέντρο του Λος Άντζελες να πέφτουν κατά τη διάρκεια του μήνα – αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία βροχή και δεν προβλέπεται βροχή για τη Νότια Καλιφόρνια τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, θα διανύσουμε τα μισά του Ιανουαρίου χωρίς μετρήσιμες βροχοπτώσεις.

Αν το Λος Άντζελες περάσει ολόκληρο τον μήνα χωρίς βροχή, θα ισοφαρίσει μαζί με το 1976 και το 1972 τον ξηρότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ζήτησε αργά την Τρίτη από όλα τα μέλη εκτός υπηρεσίας να καλέσουν για να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους, καθώς δεκάδες μέλη του προσωπικού ανταποκρίνονται στην πυρκαγιά Palisades – υπογραμμίζοντας την απόλυτη ανάγκη για πυροσβέστες.

Η Μάργκαρετ Στιούαρτ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, δήλωσε την Τρίτη στο συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο KCAL ότι ήταν η πρώτη “επιχείρηση ανάκλησης” που είχε δει στις σχεδόν δύο δεκαετίες που εργάζεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά στο Eaton ανάγκασε την Τετάρτη το πρωί την εκκένωση του σταθμού του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες στην Altadena Drive. Το προσωπικό του σταθμού της Altadena εκκενώθηκε στον αδελφό σταθμό του στην Crescenta Valley, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Η Tricia Consentino, κάτοικος του Pacific Palisades και ιδιοκτήτρια επιχείρησης, δήλωσε στο CNN ότι πιστεύει πως ενώ το σπίτι της είναι άθικτο, η επιχείρησή της στο χωριό έχει χαθεί από τη φωτιά. “Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε κατοίκους, που χάθηκαν”, δήλωσε στη Σάρα Σίντνερ του CNN.



Η Κονσεντίνο και η οικογένειά της κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή χθες και έκαναν δύο προσπάθειες πριν καταφέρουν να φύγουν με ασφάλεια. “Παρόλο που μας είπαν να εκκενώσουμε, μας έκλεισαν και τον δρόμο από την αστυνομία. Ήταν πολύ μπερδεμένο”, εξήγησε η ίδια.

If anyone sees this guy please give him a hug from me and every bunny in the world! 🐰 #Hero

Stay safe L.A and if you see an animal in need PLEASE help them to a safe place.

.

.#LosAngelesfire #LAFires #fire #californiafire #LosAngeles #SantaMonica #Pasadena #California… pic.twitter.com/D3dOGMkXHu

— Balaji Subramaniam (@balaji_bala_0mg) January 8, 2025