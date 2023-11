Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ έπληξε πάνω από 11.000 στόχους – Άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα για τραυματίες

Το Κατάρ μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Χαμάς, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, για να επιτραπεί η απομάκρυνση κατόχων ξένων διαβατηρίων και κάποιων τραυματιών σε κρίσιμη κατάσταση από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτό το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα που συνδέει την Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο για απομακρύνσεις, πρόσθεσε η πηγή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έχουν πλήξει περισσότερους από 11.000 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου που ξέσπασε με την επίθεση της Χαμάς από το παλαιστινιακό αυτό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

«Από την αρχή του πολέμου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 11.000 στόχους που ανήκαν σε τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις.

Συνδυασμένες δυνάμεις των IDF επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλούς τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών αρχηγείων και ομάδων τρομοκρατών της Χαμάς.

