Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν χώρο αποθήκευσης όπλων της Χαμάς δίπλα σε παιδικό δωμάτιο

Όπλα της Χαμάς ακόμη και δίπλα από παιδικό δωμάτιο βρήκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Συγκεκριμένα ανακάλυψαν μια εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης όπλων της Χαμάς σε συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από σχολεία στο κέντρο της περιοχής Sheikh Radwan στην Βόρεια Γάζα.

Στο συγκρότημα, τα εκρηκτικά και τα επιχειρησιακά σχέδια της Χαμάς βρέθηκαν ακριβώς δίπλα σε ένα παιδικό υπνοδωμάτιο.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν ακόμη ένα προπύργιο της Χαμάς, γνωστό ως φυλάκιο 17, στη δυτική Τζαμπαλίγια έπειτα από 10 ώρες μάχης.

Όπως υποστηρίζουν, οι στρατιώτες πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο προπύργιο, οι οποίοι βρίσκονταν και «υπέργεια και σε υπόγεια διαδρομή στην περιοχή». Σύμφωνα με τον IDF, δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών.

IDF soldiers locate a Hamas weapons production and storage facility inside a residential building, right next to a children’s bedroom.

IDF soldiers discovered a Hamas weapons manufacturing and storage facility used to produce and store UAVs and weapons. The site was located in a… pic.twitter.com/BWQiaH11Fq

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 9, 2023