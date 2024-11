Λονδίνο: Μαχαίρωσαν άνδρα μπροστά στα μάτια τουριστών – Αποκλείστηκε η γέφυρα του Ουέστμινστερ

Η αστυνομία στο Λονδίνο απέκλεισε την γέφυρα του Ουέστμινστερ μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε ένας άνδρας μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων τουριστών, λίγα μόλις μέτρα από το Κοινοβούλιο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε στη MailOnline ότι ασχολείται με ένα μαχαίρωμα, το οποίο ήταν “μεμονωμένο περιστατικό” και “δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία”.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από αναφορές για καυγά στη γέφυρα του Ουέστμινστερ γύρω στις 10.45 π.μ. σήμερα και βρήκαν έναν άνδρα να φέρει τραύμα από μαχαίρι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι το τραύμα του είναι σοβαρό.

Ένας χρήστης του X, έγραψε στο διαδίκτυο: “Η γέφυρα του Ουέστμινστερ έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις. Εκατοντάδες αστυνομικοί στο σημείο με τη γέφυρα αποκλεισμένη. Τι συμβαίνει;»

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας και ένα ακόμη για βιαιοπραγία.

Δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για μικροτραυματισμούς στο πρόσωπο, ανέφερε η αστυνομία.

Ο δρόμος έκλεισε και τα δρομολόγια των λεωφορείων εκτρέπονται. Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί της αν έχουν κάποια πληροφορία σχετική με το περιστατικό.

