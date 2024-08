Λονδίνο: Ανοίγουν για το κοινό τα ιστορικά μυστικά τούνελ 40 μέτρα κάτω από την γη – H βάση κατασκόπων θα γίνει μπαρ

Οι σήραγγες που βρίσκονται 40 μέτρα κάτω από το Λονδίνο, και οι οποίες κατασκευάστηκαν για προστασία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αργότερα αποτέλεσαν έμπνευση για τα μυθιστορήματα με ήρωα τον James Bond, πρόκειται να ανοίξουν για πρώτη φορά στο κοινό.

Οι σήραγγες μήκους 1,5 χιλιομέτρου, οι οποίες παρέμεναν μυστικές για σχεδόν 70 χρόνια μέχρι το 2007, λέγεται ότι αποτέλεσαν για τον συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ την έμπνευσή του όσον αφορά τον κλάδο Q, των μυστικών υπηρεσιών, στα μυθιστορήματά του. Και αυτό γιατί ο Φλέμινγκ εργάστηκε για το κατασκοπευτικό δίκτυο του Τσόρτσιλ – το Special Operations Executive (SEO) – κατά τη διάρκεια της θητείας του, στη ναυτική αντικατασκοπεία, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πράκτορες της SOE ήταν επιφορτισμένοι με επιχειρήσεις σαμποτάζ και κατασκοπεία. Η έδρα τους ήταν βαθιά κάτω από το έδαφος στην περιοχή Higher Holborn του Λονδίνου – ανατολικά του Covent Garden.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι σήραγγες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για προστατευμένο τηλεφωνικό κέντρο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Έγιναν και η “καυτή γραμμή” συνδέοντας το Κρεμλίνο με τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Τώρα, το Συμβούλιο του Κάμντεν ενέκρινε τα σχέδια για τη μετατροπή των σηράγγων του Kingsway Exchange σε τουριστικό αξιοθέατο, υπό προϋποθέσεις.

Το υπόγειο μπαρ

Ο χώρος θα διαθέτει ένα υπόγειο μπαρ, το βαθύτερο μπαρ με άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εκθεσιακούς χώρους με “συναφή θέματα όπως ο James Bond”.

Το Συμβούλιο του Camden είναι η δεύτερη τοπική αρχή που εγκρίνει τα σχέδια της The London Tunnels PLC, μετά τη γειτονική City of London Corporation.

Η εταιρεία The London Tunnels επιδιώκει να μετατρέψει το πέρασμα σε “θεαματική υπόγεια τουριστική ατραξιόν” με στόχο να προσελκύει τρία εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Προβλέπουν να επενδύσουν περίπου 140 εκατ. λίρες για την αποκατάσταση, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του χώρου, και στη συνέχεια 80 εκατ. λίρες για να εγκαταστήσουν σύγχρονη τεχνολογία και οθόνες, που αναμένεται να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες.

Στα έγγραφα που υπέβαλε για έγκριση η εργολαβική εταιρεία, αναφέρει ότι οι σήραγγες θα προσφέρουν “μια πολιτιστική, πολυαισθητηριακή, ψηφιακή εμπειρία”. Οι βρετανικές αρχές ελπίζουν ότι θα δώσουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τη θέση του Λονδίνου στην παγκόσμια ιστορία.

Θα προσφέρονται δωρεάν επισκέψεις σε σχολεία και οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι οι σήραγγες θα αποφέρουν έως και 93 εκατομμύρια ευρώ, από τις δαπάνες που θα κάνουν οι επισκέπτες.

Οι σήραγγες χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς στην ιστορία τους. Σχεδιασμένο το 1940, το δίκτυο χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως καταφύγιο για 8.000 άτομα.

Μεταπολεμικά, το Γενικό Ταχυδρομείο (GPO) ανέλαβε το κτίριο του τηλεφωνικού κέντρου πάνω από το έδαφος και το 1956 έγινε το σημείο στο οποίο τερμάτιζε το TAT-1, το πρώτο υπερατλαντικό τηλεφωνικό καλώδιο.

Η κυβέρνηση πούλησε τις σήραγγες στην BT το 1981 και ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για αποθήκευση και εξυπηρέτηση της τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος.

Το 2023, ο όμιλος BT συμφώνησε να πουλήσει τις σήραγγες στην εταιρεία The London Tunnels, η οποία σχεδιάζει να τις αποκαταστήσει και να τις ανοίξει για πρώτη φορά στο κοινό.

Φιλοδοξία της εταιρείας είναι ο χώρος να ανοίξει το 2027. Αυτό θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή της εισόδου στην οδό Furnival Street.