Λήξη συναγερμού στην Ιταλία: Κτηνίατροι ακινητοποιήσαν το λιοντάρι που το έσκασε από τσίρκο – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί κτηνίατροι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να κοιμήσουν, χρησιμοποιώντας δόση αναισθητικού, το λιοντάρι που το απόγευμα του Σαββάτου (11/11) απομακρύνθηκε από τσίρκο του Λαντίσπολι, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.

Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.

#Italy #Ladispoli People in Ladispoli flee to their cars at the sight of a lion. pic.twitter.com/PLq9CxDkK7

— The National Independent (@NationalIndNews) November 11, 2023