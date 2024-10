Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τον θάνατο του Χασέμ Σαφιεντίν – Ήταν ο επικρατέστερος διάδοχος στην ηγεσία της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιβεβαίωσαν πως ο Χασέμ Σαφιεντίν – δυνητικός διάδοχος του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα – σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό προαστίου της Βηρυτού στις 4 Οκτωβρίου.

Ο Σαφιεντίν, επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, φερόταν ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Νασράλα στην ηγεσία του φιλοϊρανικού κινήματος του Λιβάνου.

Likely killed in an Israeli airstrike on Dahieh on Thursday, October 3rd, #HachemSafieddine, whose body was found on Tuesday, October 22nd, was an influential figure within #Hezb.

