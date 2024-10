Λίβανος: Η στιγμή που ισραηλινός δημοσιογράφος πυροδοτεί εκρηκτικό μηχανισμό σε κτίριο – Έντονες επικρίσεις για το «αποτρόπαιο» ρεπορτάζ

Ο Ντάνι Κουσμάρο, παρουσιαστής ειδήσεων στο κανάλι Channel 12, εμφανίστηκε στον Λίβανο φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος, ενώ στρατιώτης του Ισραήλ τον καθοδηγούσε για να ενεργοποιήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο στρατιώτης εξήγησε ότι το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για εκτόξευση ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ. Αφού ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, ο Κουσμάρο πάτησε το κουμπί, καταστρέφοντας το κτίριο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Middle East Eye (@middleeasteye)



Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να καταδικάζουν το γεγονός ως παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

“This whole place used to look like a pastoral village just two-three weeks ago, and now – complete destruction. That’s what will happen to the evil people who mess with us” Channel 12’s pseudo-journalist and genocidal national sweetheart Danny Kushmaro joined the Israel… pic.twitter.com/aiTBuBIW1v — B.M. (@ireallyhateyou) October 27, 2024



Ο δημοσιογράφος του Haaretz, Ετάν Νεχίν, περιέγραψε το ρεπορτάζ ως «αποτρόπαιο» σε μια περίοδο όπου Παλαιστίνιοι και Λιβανέζοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν πρωτοφανή επίπεδα δολοφονιών και συλλήψεων.

Ο βουλευτής της αριστερής παράταξης Χαντάς-Τα’άλ, Όφερ Κασίφ, όπως αναφέρει το Middle East Eye, επισήμανε την ειρωνεία ότι το επόμενο ρεπορτάζ του Channel 12 αναφερόταν σε τρομοκράτες της Χαμάς που μεταμφιέζονται σε δημοσιογράφους.

▶️ Israeli journalist Danny Kushmaro appears in a video helping to detonate a civilian building in southern Lebanon The video shows him listening to a soldier, who claimed that a nearby gray building was used to fire rockets into northern Israel https://t.co/AVhoURItsf pic.twitter.com/3G2yDMsGpD — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2024



Ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.500 ανθρώπους από τον περασμένο Οκτώβριο, με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στις εντατικοποιημένες επιθέσεις του τελευταίου μήνα.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 12 Λιβανέζοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο χρόνο, εκ των οποίων οι εννέα από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το λιβανικό Κέντρο SKeyes για την Ελευθερία των ΜΜΕ και του Πολιτισμού.

Μία ισραηλινή επίθεση την Παρασκευή έπληξε συγκρότημα κτιρίων στη νοτιοανατολική πόλη Χασμπάγια, σκοτώνοντας τρεις εργαζομένους μέσων μαζικής ενημέρωσης και τραυματίζοντας άλλους τρεις. Το κανάλι Al Mayadeen ανακοίνωσε ότι οι δύο τεχνικοί ήταν ανάμεσα στα θύματα. Η τηλεόραση Al Manar της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι ένας εικονολήπτης της σκοτώθηκε επίσης στην ίδια επίθεση.

🔴 A colleague reporting from #Lebanon shared this harrowing account: At 3:20 a.m., #Israel targeted a safe zone in Hasbaya, where 18 journalists were staying. Three of her colleagues were tragically killed. This targeting of journalists is beyond comprehension.… pic.twitter.com/ZWxGPcOzOu — Ceren Kaynak İskit ♀ (@ceren__kaynak) October 26, 2024



Οι δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί στη Χασμπάγια, θεωρώντας την σχετικά ασφαλή μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου από τον ισραηλινό στρατό.