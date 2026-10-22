Λευκός Οίκος προς Politico: «Αποσύρετε τα δημοσιεύματα ή αντιμετωπίστε τις συνέπειες» – Τελεσίγραφο 48 ωρών από τον Τραμπ

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Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της αμερικανικής προεδρίας με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Λευκός Οίκος απηύθυνε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Politico, απαιτώντας την άμεση ανάκληση ή διόρθωση πρόσφατων ρεπορτάζ που αφορούν εσωτερικές διαμάχες του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η διορία αυτή λήγει την Πέμπτη, με την προεδρική διοίκηση να απειλεί με σοβαρές συνέπειες και νομικές ενέργειες, ούσα σε έξαλλη κατάσταση με την κάλυψη του ειδησεογραφικού οργανισμού.

Το τελεσίγραφο και τα τρία επίμαχα δημοσιεύματα

Σύμφωνα με το Axios, σε επιστολή του προς τον παγκόσμιο διευθυντή σύνταξης του Politico, Τζόναθαν Γκρίνμπεργκερ, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, εστίασε σε τρία συγκεκριμένα ρεπορτάζ που αφορούσαν την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, παρά τις επίσημες διαψεύσεις και τα αντίθετα στοιχεία που είχαν προσκομίσει ανώτατα στελέχη, ακόμα και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.

15 Οκτωβρίου : Στο δημοσίευμα του Politico Playbook με τίτλο « Η “παγωμένη κυρία” του Τραμπ βρίσκεται υπό πυρά », υποστηριζόταν ότι ο Τραμπ εξετάζει την αντικατάσταση της Γουάιλς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «ψευδείς ειδήσεις» (fake news).

: Στο δημοσίευμα του Politico Playbook με τίτλο « », υποστηριζόταν ότι ο Τραμπ εξετάζει την αντικατάσταση της Γουάιλς. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «ψευδείς ειδήσεις» (fake news). 16 Οκτωβρίου : Το Politico Playbook επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι το προηγούμενο δημοσίευμα προκάλεσε «πανικό» και ότι ο Τραμπ «εξοργίστηκε» . Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ηλίθιους και ψευδείς» .

: Το Politico Playbook επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι το προηγούμενο δημοσίευμα προκάλεσε και ότι ο Τραμπ . Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς . 16 Οκτωβρίου: Σε άρθρο με τίτλο «Η Σούζι Γουάιλς βοήθησε στη διοργάνωση συνέντευξης στο Fox πριν την αποχώρηση της εκπροσώπου Τύπου», το Politico άφηνε να εννοηθεί ότι η προσωπάρχης παγίδευσε την Κέιτι Ζακαράια σε συνέντευξη με τον Σον Χάνιτι στο Fox News το προηγούμενο βράδυ ώστε να αποτύχει.

Ο Λευκός Οίκος και το Fox News διέψευσαν το ρεπορτάζ.

Μάλιστα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν προσκομίσει στο Politico, πριν από τη δημοσίευση, γραπτά μηνύματα (SMS) που αποδείκνυαν ότι η ίδια η Ζακαράια -και όχι η Γουάιλς- κανόνισε τη συνέντευξη, γεγονός που αποκάλυψε την επόμενη ημέρα η New York Post.

«Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι επαγγελματική εξαίρεση από τη λογοδοσία»

Στην επιστολή του, ο Γουίλ Σαρφ σημειώνει με αυστηρό ύφος: «Το Politico δεν διορθωσε ούτε ανακάλεσε το ψευδές ρεπορτάζ του. Αντίθετα, δημοσιογράφος του Politico επιβεβαίωσε ότι το Politico αρνήθηκε να αφαιρέσει την κα Γουάιλς από την ιστορία επειδή αποτελούσε το “αγκίστρι” [την αφορμή] για το ρεπορτάζ — μια νομικά επισφαλής και ανησυχητική παραδοχή, για να το θέσουμε κατ’ ελάχιστον».

«Η ελευθερία του Τύπου δεν αποτελεί επαγγελματική εξαίρεση από τη λογοδοσία. Απαιτώ ως εκ τούτου από το Politico να διορθώσει ή να ανακαλέσει αμέσως αυτά τα δημοσιεύματα, να εκδώσει μια εμφανή και δημόσια συγγνώμη προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την κα Γουάιλς, και να αφαιρέσει το ψευδές ρεπορτάζ από τα ψηφιακά του αρχεία».

Ο Σαρφ προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση ο Λευκός Οίκος θα προχωρήσει σε «άμεση επανεξέταση της σχέσης του Politico με τον Λευκό Οίκο και, φυσικά, στην εξέταση όλων των άλλων κατάλληλων και διαθέσιμων νομικών μέσων».

Εκπρόσωπος του Politico δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Axios για σχολιασμό, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιρρίπτουν ευθύνες στη νέα διοίκηση του μέσου, κατηγορώντας την ότι πιέζει τους δημοσιογράφους να εμπλέκονται σε αυτό που ο Σαρφ αποκάλεσε «εμπόριο κουτσομπολιού».

Αποκλεισμοί και δικαστήρια

Η απαίτηση αυτή απειλεί να κλιμακώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις της προεδρίας Τραμπ με το Politico, αλλά και συνολικά με τους ανταποκριτές που καλύπτουν τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Ουάσινγκτον.

Ήδη, στο Politico, στο CNN και στο MS NOW έχει απαγορευτεί η κάλυψη του Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο και το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, καθώς ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος από την κάλυψή τους. Αρχικά, ο Τραμπ είχε αποκλείσει και τα τρία μέσα από τους χώρους του Λευκού Οίκου συνολικά, αλλά ομοσπονδιακός δικαστής αποκατέστησε την πρόσβασή τους στις 13 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το CNN απείλησε την Τετάρτη με νομικές ενέργειες για να ανακτήσει την πρόσβαση στο Air Force One και στην ομάδα τηλεοπτικών δικτύων (pool) που συνοδεύει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ διατηρεί μια συνεχή σχέση «αγάπης και μίσους» με τα μέσα ενημέρωσης, σημειώνει το Axios.

Είναι διαθέσιμος για ερωτήσεις δημοσιογράφων πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε πρόσφατο Αμερικανό πρόεδρο, αλλά εξοργίζεται εύκολα και απειλεί με αποκλεισμούς όταν δεν του αρέσει η δημοσιογραφική κάλυψη.

Νωρίς στη δεύτερη θητεία του, είχε αποκλείσει το Associated Press από το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One, επειδή το πρακτορείο αρνήθηκε να αποκαλεί τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο της Αμερικής». Ομοσπονδιακός δικαστής αποκατέστησε την πρόσβαση του AP μήνες αργότερα.

Επίσης, σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ έχει εκφράσει σκέψεις να απομακρύνει εντελώς τους δημοσιογράφους από την αίθουσα ενημέρωσης James S. Brady Press Briefing Room και να κατασκευάσει στη θέση της… μια πισίνα.

«Όλες οι επιλογές στο τραπέζι»

Αν και ο Σαρφ δεν διευκρίνισε τις ακριβείς συνέπειες που θα αντιμετωπίσει το Politico, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», περιγράφοντας τον νομικό σύμβουλο του Τραμπ ως «ασυνήθιστα εξοργισμένο».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος καταφεύγει συχνά στη δικαιοσύνη εναντίον ειδησεογραφικών οργανισμών και, σύμφωνα με συμβούλους του, «η διάθεσή μας για υποβολή μηνύσεων και αγωγών παραμένει αμείωτη».

Παράλληλα, εξωτερικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου παρατήρησαν ότι η διοίκηση Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια άλλη γραμμή επίθεσης, παρουσιάζοντας το Politico ως μέσο κακόβουλης ξένης επιρροής, λόγω του ότι ανήκει γερμανική εταιρεία Axel Springer.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στην οποία προέβη ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, στην πλατφόρμα X το Σάββατο.

«Το Politico είναι μια ξένη επιχείρηση που σχεδιάστηκε για να αναμιγνύεται στην αμερικανική πολιτική και να παρεμβαίνει στις εκλογές μας με παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε.