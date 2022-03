Λευκορωσία: Η στιγμή της άφιξης της ουκρανικής αντιπροσωπείας για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων

Έφθασε στα σύνορα με τη Λευκορωσία η ουκρανική αντιπροσωπεία για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τη ρωσική αντιπροσωπεία. Αντικείμενο των συνομιλιών η κατάπαυση του πυρός

The Ukrainian delegation has arrived for the second round of Russia-Ukraine talks. #IntoUkraine pic.twitter.com/61iQ14YCAL

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Mykhailo Podolyak δημοσίευσε μάλιστα και στιγμιότυπο μέσα από το ελικόπτερο με το οποίο μεταφέρθηκε η ουκρανική αντιπροσωπεία. “Στο δρόμο μας προς τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη σε ελικόπτερα”, σημείωσε.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta επικαλέστηκε τον επικεφαλής Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών θα ξεκινήσει στη Λευκορωσία στις 12:00 GMT.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

