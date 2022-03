Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας: Με ελικόπτερο ταξιδεύει η ουκρανική αντιπροσωπεία

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει με ελικόπτερο για να συναντήσει τους Ρώσους για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες, δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Mykhailo Podolyak σε διαδικτυακή ανάρτηση. Δημοσίευσε μάλιστα και στιγμιότυπο μέσα από το ελικόπτερο. “Στο δρόμο μας προς τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ήδη σε ελικόπτερα”, σημείωσε.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta επικαλέστηκε τον επικεφαλής Ρώσο διαπραγματευτή Βλαντιμίρ Μεντίνσκι ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών θα ξεκινήσει στη Λευκορωσία στις 12:00 GMT.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022