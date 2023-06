Κολομβία: Τα τελευταία λόγια της μητέρας στα τέσσερα αδέλφια πριν πεθάνει στη ζούγκλα – «Να βρείτε τον πατέρα σας»

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το θαύμα της διάσωσης των τεσσάρων παιδιών στη ζούγκλα της Κολομβίας έπειτα από τη συντριβή αεροπλάνου.

Τα τέσσερα παιδιά που διασώθηκαν έπειτα από παραμονή 40 ημερών στην ζούγκλα της Κολομβίαςσυνεχίζουν την ανάρρωσή του στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μπογκοτά: «μιλούν λίγο», σύμφωνα με τους συγγενείς τους, αλλά αποκάλυψαν ότι η μητέρα επέζησε για τέσσερις ημέρες έπειτα από την συντριβή του αεροπλάνου, όμως, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της.

«Η κόρη μου μού είπε ότι η μητέρα της παρέμεινε στην ζωή τέσσερις μέρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας τους, ο Μανουέλ Μίλερ Ρανόκε Μοράλες.

«Πριν πεθάνει, η μητέρα τους τούς είπε: «Αντε, πηγαίνετε να βρείτε τον πατέρα σας».

Το πρωί της 1ης Μαΐου, το αεροπλάνο της εταιρείας Avianline Charters απογειώθηκε από περιοχή της ζούγκλας που είναι γνωστή με το όνομα Αραρακουάρα με προορισμό το Σαν Χοσέ ντελ Γκουαβιάρε, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της κολομβιανής Αμαζονίας.

Remarkable Story of survival from Colombia 🇨🇴

Four children aged 13, nine, four and 12 months are found ALIVE deep in the Colombian jungle FORTY DAYS after surviving plane crash that killed all the adults on board – kids are malnourished and insect-bitten but otherwise OK pic.twitter.com/uWitKQqb1g

— Muneeb Khan (@Muneebkhan48115) June 11, 2023