Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από φωτιά στην επαρχία Τζιανγκσί

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος στην πόλη Σινγιού της επαρχίας Τζιανγκσί, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι παγιδευμένοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα (τοπική ώρα) στο υπόγειο καταστήματος στη λεωφόρο Τιανγκονγκνάν της συνοικίας Γουσούι, όπως ανακοίνωσε το τοπικό αρχηγείο της πυροσβεστικής, σύμφωνα με τον κινεζικό όμιλο ενημέρωσης China Daily.

Building fire kills at least 39 in China's Jiangxi

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ανακοίνωση των τοπικών αρχών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο αριθμός τους.

Μετά το τελευταίο αυτό περιστατικό, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για να μειωθούν τα δυστυχήματα και να προστατευθεί η ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με το δίκτυο Xinhua News.

Το περιστατικό συνέβη μόλις πέντε ημέρες ύστερα από πυρκαγιά σε σχολείο στην επαρχία Χενάν, στην κεντρική Κίνα, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

#Jiangxi #China🇨🇳- Smoke seen from fire blaze burning at store on Jialeyuan – Tiangong South Avenue in #Yushui District of #Xinyu

