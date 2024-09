Κίνα: Πάνω από 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην Χαϊνάν καθώς πλησιάζει ο υπερτυφώνας Γιάγκι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές της νήσου Χαϊνάν, στο νότιο τμήμα της Κίνας, έχουν ήδη απομακρύνει προληπτικά πάνω από 419.000 κατοίκους καθώς πλησιάζει ο υπερτυφώνας Γιάγκι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα προετοιμάζεται για την ενδεχομένως πιο ισχυρή τροπική καταιγίδα που έχει πλήξει τις νότιες ακτές της εδώ και μια δεκαετία.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην στεριά σήμερα το απόγευμα, στα παράλια της Χαϊνάν, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων αναβάθμισε χθες, Πέμπτη, στην τρίτη πιο υψηλή βαθμίδα τον μηχανισμό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που τέθηκε σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση πλημμυρών στην επαρχία της Χαϊνάν και στη γειτονική της Γκουανγκντόνγκ.

Scientists attribute Yagi’s rapid intensification to the climate crisis, with the storm set to strike Hainan Island shortly.

Super Typhoon Yagi, with winds reaching 240 kph, has battered Hong Kong and southern China, intensifying due to warmer oceans.

«Ο Γιάγκι θα είναι μάλλον ο πιο ισχυρός τυφώνας που έχει πλήξει τη νότια ακτή της Κίνας από το 2014, πράγμα το οποίο θα καταστήσει πολύ δύσκολο το έργο της πρόληψης πλημμυρών», μετέδωσε το Xinhua έπειτα από συνεδρίαση αξιωματούχων για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα που ξεπερνά τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ο Γιάγκι αντιστοιχεί σε «τυφώνα 4ης κατηγορίας», σύμφωνα με δεδομένα της NASA για την ξηρά.

Ο Γιάγκι πέρασε στη διάρκεια της νύχτας σε απόσταση τουλάχιστον 400 χιλιομέτρων από το Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές.

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ανέστειλε τη λειτουργία του σήμερα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και περιορίστηκε η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν περιορισμένες. Σήμερα συνεχίζονταν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην πόλη.

At 12 p.m. on September 6th, Level 12 winds of #super #typhoon #Yagi have reached #Wenchang #City , South #China 's #Hainan province.

Το νότιο τμήμα της Κίνας πλήττεται συχνά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο από τυφώνες που σχηματίζονται στη θάλασσα ανατολικά των Φιλιππίνων και της Ταϊλάνδης.

Οι τυφώνες της περιοχής σχηματίζονται ολοένα και πιο κοντά στις ακτές απ’ό,τι στο παρελθόν, ενισχύονται γρηγορότερα και παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πάνω από τη στεριά λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο.

Μετά τη νότια Κίνα, ο Γιάγκι προβλέπεται να συνεχίσει την πορεία του προς το Βιετνάμ, όπου αύριο, Σάββατο, αναμένεται να φτάσει στις περιφέρειες του βορείου τμήματος της χώρας, γύρω από τον πολύ γνωστό κόλπο του Χαλόνγκ, που έχει καταχωρισθεί στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα απομακρυνθούν σήμερα από τις εστίες τους ώστε να μεταφερθούν σε πιο ασφαλείς περιοχές στις επαρχίες Χάι Φονγκ και Τάι Μπινχ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Θα πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα (που έχει πλήξει το βόρειο Βιετνάμ) τα τελευταία 20 χρόνια», δήλωσε χθες ο Φαμ Ντουκ Λουάν, επικεφαλής της αρχής διαχείρισης φραγμάτων.

Πάνω από 457.000 στρατιωτικοί κινητοποιήθηκαν από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών και διάσωσης του υπουργείου Άμυνας.

Οι αρχές ζήτησαν επίσης από περίπου 50.000 αλιευτικά σκάφη να πάνε σε ασφαλές μέρος.

Hong Kong and Hainan are bracing for #Yagi, a powerful storm that killed more than a dozen people in the Philippines.

Conditions are mild but will deteriorate as the storm, now a super typhoon, nears.

The latest. https://t.co/RaRLiH8LCQ @hkchrislau

