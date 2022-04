Κιμ Γιονγκ Ουν: H Βόρεια Κορέα θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν δεχθεί απειλή

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξαπέλυσε απειλές και προειδοποιήσεις κατά των αντιπάλων της Βορείου Κορέας λέγοντας πως η χώρα του θα προχωρήσει ταχέως στην ενίσχυση των πυρηνικών όπλων, τα οποία θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που προκληθεί.

Τη Δευτέρα το βράδυ διοργανώθηκε στρατιωτική παρέλαση στη Βόρεια Κορέα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ισχυρά οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των αντιπάλων της Βόρειας Κορέας. Η παρέλαση αυτή σηματοδότησε την 90ή επέτειο του στρατού της Βορείου Κορέας – τη ραχοκοκαλιά του απολυταρχικού καθεστώτος της οικογένειας Κιμ- και πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η οικονομία της χώρας δέχεται ισχυρά πλήγματα τόσο από την πανδημία όσο και από τις κυρώσεις των ΗΠΑ αλλά και από την κακοδιαχείριση του καθεστώτος.

Τα σχόλια του Κιμ Γιονγκ Ουν υποδηλώνουν ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει τις προκλητικές δοκιμές όπλων σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης ώστε να αποσπάσει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

North Korea is set to beef up its nuclear arsenal. That’s what leader Kim Jong Un announced as Pyongyang marked the founding anniversary of its military with a massive parade, according to state media https://t.co/MZuiQ8bHUp pic.twitter.com/CIpNGNaFs1

