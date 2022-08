Kήδεψαν τον… κατώτατο μισθό στην Αργεντινή – ΒΙΝΤΕΟ

Μαυροντυμένες γυναίκες, λουλούδια και στέφανα πίσω από ένα φέρετρο… Η νεκρώσιμη πομπή στο Μπουένος Άιρες ήταν για τον κατώτατο μισθό στην Αργεντινή, τον οποίο μέλη εργατικών συνδικάτων «κήδεψαν» αφού εξανεμίζεται λόγω του πληθωρισμού, που αναμένεται να ανέλθει στο 90% μέχρι το τέλος του έτους.

«Η κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι απελπιστική. Πριν από τα μέσα του μήνα ο μισθός τελειώνει, δεν επαρκεί», λέει στο πρακτορείο Reuters η Μελίσα Γκαργκαρέγιο, εκπρόσωπος του Μετώπου Οργανώσεων στον Αγώνα (FOL), εκ των διοργανωτών της διαμαρτυρίας.

Ένας διαδηλωτής κρατούσε το «ιατρικό ιστορικό» του κατώτατου μισθού στην Αργεντινή, ένα διάγραμμα στο οποίο αποτυπωνόταν πώς ο πληθωρισμός τον «οδήγησε στον θάνατο».

«Ο μισθός πέθανε» έγραφε ένα πανό στη συμβολική πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Αργεντινής και κατέληξε μπροστά στο προεδρικό μέγαρο. Σε ένα στεφάνι είχε σχηματιστεί με λουλούδια το μήνυμα «Αναπαύσου εν ειρήνη κατώτατε μισθέ».

Ο κατώτατος μισθός στην Αργεντινή ανέρχεται σε 332 ευρώ, όταν οι βασικές διατροφικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας (γονείς και δύο παιδιά) δεν καλύπτονται ούτε με το διπλάσιο ποσό κάθε μήνα. Το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής INDEC τις υπολογίζει σε 813 ευρώ μηνιαίως.

Επί σειρά ετών, οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό απέβησαν άκαρπες. Τον περασμένο Ιούλιο, ο πληθωρισμός στην Αργεντινή ανήλθε σε υψηλό 20ετίας. Ο νέος «υπερυπουργός» Οικονομίας Σέρχιο Μάσα έχει αναλάβει διευρυμένες εξουσίες στην προσπάθεια της κυβέρνησης να τιθασεύσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό.

🇦🇷 Thousands of workers gather with great pain, Social organizations held a wake for the “minimum wage” in Plaza de Mayo pic.twitter.com/IM5fb2X4i8

— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) August 19, 2022