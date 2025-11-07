Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Η ανάρτησή της και οι φωτογραφίες

Τις πρώτες της ημέρες στην Ελλάδα διανύει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η οποία μοιράστηκε μέσω των social media φωτογραφίες από τις πρώτες επίσημες στιγμές της στην Αθήνα.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσίασή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, όπου παρέδωσε τα διαπιστευτήριά της, καθώς και από τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα, η ίδια εξέφρασε τη συγκίνησή της για τον νέο της ρόλο, τονίζοντας πως αποτελεί μεγάλη τιμή να υπηρετεί στην Ελλάδα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Αυτή την εβδομάδα είχα την τιμή να παρουσιάσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα. Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διορισμένη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ανυπομονώ να ενισχύσω τη διαχρονική φιλία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα».