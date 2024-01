Κέιτ Μίντλετον: Σκυθρωπός στο νοσοκομείο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ – Γιατί ανησυχούν οι Βρετανοί

Εντείνεται η ανησυχία για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον που νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Στο πλευρό της βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο σύζυγος της, που έχει ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για να είναι δίπλα στην οικογένεια του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εντοπίστηκε σήμερα από τους φωτογράφους να φεύγει από την κλινική του Λονδίνου. Ο διάδοχος του θρόνου έδειχνε σκυθρωπός και οδηγούσε το αυτοκίνητο του μαζί με τους άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του.

Η Κέιτ Μίντλετον πέρασε και δεύτερο βράδυ στην κλινική και αναμένεται να νοσηλευθεί έως 14 ημέρες. Σύμφωνα με το Παλάτι του Κέσινγκτον, η πριγκίπισσα θα αναρρώσει στη συνέχεια στο σπίτι της και θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα της μετά το Πάσχα.

Prince William visits Kate at private London hospital as she recovers from abdominal surgery https://t.co/0KgaH5ZtWd pic.twitter.com/arqwcyzjxs

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2024