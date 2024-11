Κέιτ Μίντλετον: Έλαμψε σε νέα δημόσια εμφάνιση στο πλευρό της βασιλικής οικογένειας

Χαμογελαστή και λαμπερή εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον σε επίσκεψη στο Royal Albert Hall για το Φεστιβάλ μνήμης των στρατευμάτων που πολέμησαν και πέθαναν για την υπεράσπιση της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας.

Τα βρετανικά ΜΜΕ ενθουσιάστηκαν με την νέα δημόσια εμφάνιση της καθώς η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου φαίνεται ότι τα πηγαίνει καλά μετά την θεραπεία της για καρκίνο.

Prince William puts a comforting arm around Kate Middleton as they arrive at the Festival of Remembrance for her first major public appearance since finishing chemotherapy https://t.co/s9rhPJXP1S pic.twitter.com/MZSQmOnIrG

— Mail+ (@DailyMailUK) November 9, 2024