Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Αυτή ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» – Η συγκινητική εξομολόγηση για την διάγνωση με καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον και του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άνοιξε την καρδιά του και προχώρησε σε συγκινητικές δηλώσεις σχετικά με την «πιο δύσκολη χρονιά» της ζωής του, λόγω των σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετώπισαν η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον και ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος.

Σε μία συνέντευξη με έντονο συναισθηματικό βάρος, κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στη Νότια Αφρική, όπου είχε παραβρεθεί στην απονομή των περιβαλλοντικών βραβείων «Earthshot Prize Awards», ο Πρίγκιπας παραδέχθηκε ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν «βασανιστικοί».

Αναφερόμενος στην Κέιτ και τον πατέρα του, είπε με συγκίνηση πόσο υπερήφανος αισθάνεται για την αξιοπρέπεια και τη γενναιότητα που επιδεικνύουν.

«Από προσωπική και οικογενειακή σκοπιά, ήταν αδιανόητα δύσκολο», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πόσο τον συγκινεί η δύναμη που δείχνουν.

Η σύζυγός του, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές της χρονιάς και ολοκλήρωσε πρόσφατα την προληπτική χημειοθεραπεία της. Ο Ουίλιαμ εξήγησε ότι η Κέιτ είναι πλέον «καλά» και ήταν θαρραλέα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς της.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Κάρολος, που διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη μετά από μια τακτική ιατρική εξέταση τον Ιανουάριο, συνεχίζει τη θεραπεία του, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πρόοδό του.

Με το βάρος της φροντίδας της οικογένειάς του να βαραίνει την καθημερινότητά του, ο Ουίλιαμ παραδέχθηκε ότι, αν και συνήθως φαίνεται χαλαρός, η χρονιά αυτή ήταν γεμάτη προκλήσεις για τον ίδιο.

Δήλωσε ότι δεν του αρέσει η επιπλέον ευθύνη που φέρει ως Πρίγκιπας της Ουαλίας, αλλά εκτιμά τη δυνατότητα να χτίζει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το βραβείο «Earthshot», το οποίο θεωρεί ένα από τα πιο «ουσιαστικά» έργα που μπορεί να κάνει για την ανθρωπότητα.

