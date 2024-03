Καρκινογόνος ουσία σε υψηλά επίπεδα εντοπίστηκε σε προϊόντα για την ακμή – Παγκόσμιος συναγερμός

Υψηλά επίπεδα του καρκινογόνου χημικού βενζόλιο εντοπίστηκαν σε ορισμένες θεραπείες ακμής από μάρκες όπως η Clinique της Estée Lauder, η Up&Up της Target και η Clearasil της Reckitt Benckiser, δήλωσε το ανεξάρτητο αμερικανικό εργαστήριο Valisure του Κονέκτικατ.

Το βενζόλιο (ή βενζένιο) μπορεί να συγκεντρωθεί σε «μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα» τόσο σε συνταγογραφούμενα όσο και σε μη συνταγογραφούμενα προϊόντα θεραπείας ακμής με υπεροξείδιο του βενζολίου, ανακοίνωσε η Valisure.

Άλλα προϊόντα στα οποία ανιχνεύθηκε βενζόλιο περιλαμβάνουν τα Proactiv και PanOxyl, το σαπούνι της Walgreens για την ακμή και την κρέμα Equate Beauty της Walmart για την ακμή.

Η καρκινογόνος ουσία έχει ήδη βρεθεί σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως αντηλιακά, αντισηπτικά χεριών και σαμπουάν, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει ανακλήσεις από εταιρείες όπως η Procter & Gamble και η Johnson & Johnson.

Αλλά η ανίχνευση βενζολίου στα προϊόντα θεραπείας ακμής ήταν «ουσιωδώς διαφορετική» από τις άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Valisure.

«Το βενζόλιο που βρήκαμε στα αντηλιακά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα αφορούσε προσμείξεις που προέρχονταν από μολυσμένα συστατικά. Ωστόσο, στα προϊόντα υπεροξειδίου του βενζολίου προέρχεται από το ίδιο το υπεροξείδιο του βενζολίου», δήλωσε ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Valisure Ντέιβιντ Λάιτ.

🚨 Valisure has filed our 8th FDA Citizen Petition, where we present our findings that benzoyl peroxide acne treatment products are fundamentally unstable and can form benzene, a known human carcinogen, at hundreds of times the conditional FDA limit. https://t.co/ruxhNMDK7i

— Valisure (@valisure) March 6, 2024