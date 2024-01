Καναδάς: Σφοδρή χιονοθύελλα στο Βανκούβερ – Ματαιώθηκαν 50 πτήσεις, κλειστά τα σχολεία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στο Βανκούβερ και πολλές πτήσεις επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι επίκεινται σφοδρές χιονοπτώσεις και ψυχροί άνεμοι στην πόλη αυτή, στα παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο δυτικός Καναδάς βίωσε ένα Σαββατοκύριακο πολικών θερμοκρασιών. Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα, την Δευτέρα και την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά από τους -9 βαθμούς που καταγράφηκαν την Κυριακή, σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέα πτώση, στους -7 βαθμούς Κελσίου και χιόνια που μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 εκατοστά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και μολονότι οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαρίζουν συνεχώς το χιόνι και τον πάγο από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, θα υπάρξουν λιγότερες πτήσεις σήμερα. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης των πτήσεων Flightaware, περίπου 50 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Snowy scene from #RobsonSquare in downtown #Vancouver #BC at 8am PT as I begin to make my way into the office. Traffic much lighter than usual. #ShareYourWeather #BCsnow #BCwx #BCstorm #BCStormWatch #StormHour #YVRwx @jwhittalTWN @spann @50ShadesofVan pic.twitter.com/RnBTSjNhnX

— Ryan Voutilainen 🇨🇦🇫🇮 (@RyanVoutilainen) January 17, 2024