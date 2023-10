Καμερούν: Τουλάχιστον 23 νεκροί από ρήξη φράγματος – ΒΙΝΤΕΟ

Κύμα νερού που απελευθερώθηκε από φράγμα, το οποίο έσπασε έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 23 ανθρώπους στην πρωτεύουσα του Καμερούν Γιαουντέ, ανακοίνωσε σήμερα μονάδα διασωστών του στρατού.

Ένα φράγμα που χρονολογείται από την εποχή της αποικιοκρατίας υποχώρησε χθες, Κυριακή, γύρω στις 16:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας), απελευθερώνοντας νερό από μια μικρή λίμνη, δήλωσε ο Ασολά Ζοζέφ, τοπικός επικεφαλής στη συνοικία Μπανκόλο.

Κάτοικοι και διασώστες ερευνούσαν σήμερα το πρωί σωρους από μπάζα, σπασμένα ξύλα, ξεριζωμένες μπανανιές και στραβωμένα φύλλα λαμαρίνας σε μια απότομη πλαγιά λόφου στη Γιαουντέ.

Δημοσιογράφος του Ρόιτερς αυτόπτης μάρτυρας είπε πως τουλάχιστον πέντε πτώματα περισυλλέχθηκαν και τουλάχιστον 30 σπίτια έχουν καταστραφεί.

