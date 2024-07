Ιταλία: Οι αρχές ερευνούν τους οίκους μόδας Armani και Dior για εκμετάλλευση εργαζομένων

Στο στόχαστρο έρευνας που διεξάγουν οι Αρχές στην Ιταλία βρίσκονται εταιρείες των επώνυμων ομίλων Armani και Dior, για πιθανή «εκμετάλλευση εργαζομένων σε άθλιες συνθήκες εργασίας».

Ειδικότερα, η ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή προχώρησε στη συγκεκριμένη έρευνα μετά από καταγγελίες οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για το αποκορύφωμα μιας έρευνας που ξεκίνησε εδώ και μερικούς μήνες, η οποία ανέδειξε για τους συγκεκριμένους οίκους υψηλής μόδας “ένα φαινόμενο τακτικής εκμετάλλευσης εργατών”.

Οι έρευνες εις βάρος της Armani έδειξαν πως η παραγωγή γινόταν σε παράνομα κινεζικά εργοστάσια για περισσότερες από 14 ώρες την ημέρα, με τους εργαζόμενους να υπόκεινται σε εξαντλητικό ρυθμό και επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας και με μισθούς κοντά στα 2-3 ευρώ την ώρα.

Στη συνέχεια, και σε παρόμοιο μοτίβο, και το Ιταλικό παράρτημα του Γαλλικού οίκου μόδας Dior. Μάλιστα, όπως προκύπτει, του οποίου, ενώ οι τσάντες του πωλούνται στα καταστήματα προς 2.600 ευρώ, κοστίζουν στην παραγωγή μόλις 53 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, η παραγωγή η οποία γινόταν από Κινέζους εργάτες σε εργοστάσια που βρίσκονται στις περιοχές του Μιλάνου και της Μπριάντσα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιταλικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας προχώρησαν σε εφόδους στα εργοστάσια των οίκων μόδας με τα ευρήματα να σοκάρουν.

