Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι «ανοίγει την πόρτα» στον χημικό ευνουχισμό για βιαστές και παιδόφιλους – «Τι έπεται; Πίσσα και πούπουλα;» λέει η αντιπολίτευση

Η Ιταλία κάνει ένα αμφιλεγόμενο βήμα προς τη νομιμοποίηση της χημικής στείρωσης για σεξουαλικούς παραβάτες, όπως βιαστές και παιδόφιλοι, καθώς το ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα εκπονήσει νομοσχέδια σχετικά με τη θεραπεία φαρμάκων που μπλοκάρουν την παραγωγή ανδρογόνων. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό του κινδύνου επανάληψης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ιταλία ενέκρινε μια κίνηση που προτείνει τη χρήση αυτής της θεραπείας, με την προϋπόθεση ότι θα είναι εθελοντική, αναστρέψιμη και θα στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας επανεμφάνισης βίαιων σεξουαλικών συμπεριφορών. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα.

Το βήμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, έχει διατηρήσει μια σκληρή στάση σε θέματα νόμου και τάξης, όπως σχολιάζει το Politico. Από την άνοδό της στην εξουσία το 2022, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει δεκάδες νέες ποινικές διατάξεις και, παράλληλα, έχει αυξήσει τις ποινές για διάφορα εγκλήματα.

Η Μελόνι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας, ειδικά μετά από την αναπτυξιακή προσπάθεια στην πόλη Καϊβάνο, στα περίχωρα της Νάπολης. Η πόλη αυτή έχει γίνει σύμβολο της εγκληματικότητας και της υποβάθμισης, ιδιαίτερα μετά τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών από μια συμμορία, ένα περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα. Πέντε άτομα καταδικάστηκαν για τον βιασμό αυτό, και η κυβέρνηση της Μελόνι δεσμεύθηκε για την αναμόρφωση της πόλης. Η ίδια δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ασφάλεια είναι η «προτεραιότητά» της για τους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας, Κάρλο Νόρντιο, είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε παρόμοιες προτάσεις το 2019, προτού αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα. Τότε είχε χαρακτηρίσει τη χημική στείρωση ως «επιστροφή στον μεσαίωνα».

Η Λέγκα, το ακροδεξιό κόμμα που αποτελεί μέρος της κυβερνητικής συμμαχίας, έχει προωθήσει τη σύσταση νόμων για τον χημικό ευνουχισμό των παιδόφιλων και των βιαστών ως βασικό πυλώνα της πολιτικής της. Η πρόταση της Λέγκας προβλέπει ως αντάλλαγμα της αναστολής μιας ποινής, τη συγκατάθεση του δράστη να υποβληθεί σε θεραπεία με φάρμακα που μπλοκάρουν την παραγωγή ανδρογόνων.

“The solution is chemical castration and expulsion”, says Matteo Salvini for the 7 illegal Egyptian immigrants who r@ped a 13 year old Italian girl in Catania. Maybe it’s too little. What do you think? pic.twitter.com/ZC7f9ta0qg

— RadioGenoa (@RadioGenoa) February 7, 2024