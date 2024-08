Ιταλία: Άνδρας σκότωσε τον 90χρονο πατέρα του και μια γειτόνισσα – Ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας για τη σύλληψή του – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές ταινίας τρόμου έζησε μια ήσυχη κωμόπολη στην Ιταλία, με την Αστυνομία να διεξάγει ειδική επιχείρηση για να συλλάβει έναν 49χρονο άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του και μια γειτόνισσα.

Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (17/8), όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί από σπίτι του Σαν Κάντιντο, που βρίσκεται στις ιταλικές Άλπεις, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία.. Οι κάτοικοι έντρομοι κάλεσαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές και εν τέλει διαπιστώθηκε ότι ένας άνδρας, ονόματι Ewald Kühbacher, είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τον 90χρονο πατέρα του, αλλά και μια γειτόνισσα 50 ετών, που έσπευσε στο διαμέρισμά τους για να δει τι είχε συμβεί όταν άκουσε τον πυροβολισμό.

Il duplice omicidio di #SanCandido , in Alto Adige. Un uomo uccide il padre 90enne e una vicina di casa, poi si barrica in casa e si spara durante l’irruzione dei Carabinieri. @ClaudioVigolo #GR1 pic.twitter.com/ZHAmKVfnoo

Ο 49χρονος πατροκτόνος έπειτα από το συμβάν, ταμπουρώθηκε μέσα στο διαμέρισμά του και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του αφήνοντας ανοιχτή την κουζίνα υγραερίου, ενώ απειλούσε και τους γείτονες που έσπευσαν να δουν τι είχε γίνει ότι θα αυτοκτονούσε.

A San Candido, in provincia di Bolzano, un cinquantenne prima uccide una vicina di casa, poi il padre di 90 anni, un ex guardiacaccia. Quindi si barrica in casa e, al momento dell’irruzione dei carabinieri del Ris, tenta di uccidersi pic.twitter.com/ITzn8JWbo2

