Ιταλία: Αφίξεις- ρεκόρ μεταναστών στην Λαμπεντούζα – Συγκινεί πυροσβέστης που έφτιαξε μακαρονάδα για 10 άτομα

Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα Φιλίπο Μανίνο στην Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση της Ρώμης να παρέμβουν άμεσα για να μειωθεί ο αριθμός μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται στο νησί.

«Δείξαμε πάντα μεγάλη αλληλεγγύη και ανθρωπιά, αλλά είμαστε μια μικρή περιοχή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, μόνη της, το βάρος μιας τέτοιας κατάστασης», τόνισε ο Μανίνο, ο οποίος κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έφτασαν συνολικά τους 6.800. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ, που οφείλεται στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αλλά και στο ότι η ακτοφυλακή της Τυνησίας δεν ασκεί ουσιαστικά κανενός είδους έλεγχο. Μέχρι τώρα, πάντως, όλα δείχνουν ότι το νέο αυτό κύμα αφίξεων δεν συνδέεται με τις δραματικές πλημμύρες που έπληξαν την Λιβύη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Έως απόψε το βράδυ, αναμένεται να μεταφερθούν στην Σικελία περίπου 1.500 άνθρωποι, ενώ η διαδικασία αποσυμφόρησης της νησιού πρόκειται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αυτό που υπογραμμίζουν, όμως, μέλη της κυβέρνησης της Ρώμης και η ίδια η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται μια τόσο μεγάλη πίεση και ότι χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης από την Ευρώπη. Το μεταναστευτικό θα είναι κύριο θέμα συζήτησης στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, στο μέγαρο Παλάτσο Κίτζι την Δευτέρα, ενώ η Μελόνι αναμένεται να το θέσει εκ νέου και στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου.

