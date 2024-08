Ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα στη Δυτική Όχθη – 5 νεκροί, ανάμεσά τους και ένας διοικητής της Χαμάς

Ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα σε όχημα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί σήμερα ένας διοικητής της Χαμάς, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν τέσσερις ακόμα άνθρωποι.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η ταυτότητα των υπολοίπων, σύμφωνα με το WAFA.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικό χτύπημα κατά πυρήνα μαχητών γύρω από την πόλη Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης. Μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανέφεραν ότι χτυπήθηκε όχημα που μετέφερε μαχητές και σκοτώθηκε ένας από τους διοικητές των ταξιαρχιών της στην Τούλκαρεμ.

Palestinians inspect the remains of the vehicle targeted by an Israeli airstrike near the town of Attil, north of the occupied West Bank.

The Israeli attack resulted in the killing of all the five occupants. pic.twitter.com/ltnt4002HX

— Quds News Network (@QudsNen) August 3, 2024