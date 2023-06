Ισραήλ: ΒΙΝΤΕΟ από την τεράστια αμμοθύελλα που έπληξε και την Αίγυπτο

Μια ισχυρή αμμοθύελλα κάλυψε την Αίγυπτο και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι να τραυματιστούν.

Στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, Κάιρο, και σε άλλες κοντινές πόλεις, η καταιγίδα προκάλεσε τουλάχιστον τέσσερις θανάτους και πέντε τραυματίες. Ο δυνατός αέρας γκρέμισε μερικές γιγαντιαίες διαφημιστικές πινακίδες. Ισχυροί άνεμοι και κύματα ύψους έως και 4 μέτρων ανάγκασαν τις αρχές της χώρας να κλείσουν τα λιμάνια Σουέζ και Ζαϊτιγιάτ στην Ερυθρά Θάλασσα.

The sand storm that approached Israel from the Sinai peninsula into the Arava valley. pic.twitter.com/iFXls3Nkz5

— lyn (@lynetso) June 2, 2023