Ισραήλ: Στρατεύματα στους κεντρικούς δρόμους της Λωρίδας της Γάζας – Εικόνες από την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Ισραηλινός Στρατός βίντεο και φωτογραφίες που όπως υποστηρίζει δείχνουν την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έκαναν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας νωρίτερα, τα στρατεύματα έχουν χτυπήσει 300 στόχους. Σήμερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε έναν από τους «εγκεφάλους» των επιθέσεων στα κιμπούτς της 7ης Οκτωβρίου.

The IDF has released new footage of its expanded ground operation in the Gaza Strip. pic.twitter.com/tOTdGGZC2t

